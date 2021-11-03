Ortaokul ve liselerde destekleme kursları açılıyor. 6.sınıf öğrencileri kendilerine yönelik destekleme kurslarının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, 6.sınılara destekleme kursu var mı?

6. sınıf desteklemek kursları açılacak mı ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk ekranlarında merak edilen pek çok konuda açıklama yaptı. Bakan Özer, 6. ve 10.sınıf öğrencilerine yönelik destekleme kursu müjdesi verdi. Bakan Özer, “İlave destek programları da geliştirdik. İlkokuldan 12. Sınıfa kadar öğrencilerimizin önceki kayıpları ile ilgili bir tekrar yapıldı tüm sınıf seviyelerinde tüm dersler ile ilgili. Daha sonra bizim akşamları destekleme uygulamamız var. 8 ve 12. sınıfların destekleme uygulamasını devreye aldık. Daha sonra 7 ve 11’i devreye soktuk. Geçen hafta kazanım değerlendirme uygulaması yaptık. 15-19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tatil vereceğiz. Hem birinci dönemde birer hafta ara tatiller var. Burada müjde şu, tatilden sonra 6 ve 10. sınıflar içinde destekleme kurslarını açacağız” dedi.