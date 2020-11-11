  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 6 sınıf canlı ders saatleri! 12 Kasım 6. Sınıf EBA TV ders programı
Eğitim

6 sınıf canlı ders saatleri! 12 Kasım 6. Sınıf EBA TV ders programı

EBA TV üzerinden canlı ders takibi devam ediyor. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak bazı sınıflar yüz yüze eğitime başladı. 6, 7, 10 ve 11. Sınıflar henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA üzerinden haftanın ders programını ve canlı ders saatlerini açıklıyor. EBA TV üzerinden canlı ders anlatımı devam eden 6. Sınıflar yayılanan haftalık ders programı ile hangi gün saat kaçta canlı ders olduğunu katip ediyor. İşte 11 Kasım 6. Sınıf EBA TV ders programı listeleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:03:00 -
6 sınıf canlı ders saatleri! 12 Kasım 6. Sınıf EBA TV ders programı

TRT EBA TV 12 Kasım Perşembe 6. Sınıf ders programı! EBA TV canlı ders saatleri. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda bazı sınıfları yüz yüze eğitime başlattı. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden calı ders takibi yapmaya da devam ediyor. Salgın nedeniyle okula gitmeyen öğrenciler EBA’da yayınlanan canlı ders programı ile uzaktan eğitimle derslerini takip ediyor. TRT EBA TV, EBA TV'de canlı ders anlatımları hafta için 09:00'dan 15:00'e kadar sürmekte. Yüz yüze eğitime korona salgını nedeniyle gitmeyen öğrenciler dersleri EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden takip edebiliyor. Canlı dersler TRT EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de canlı olarak takip edilmekte.

12 Kasım Perşembe EBA TV ders programı, canlı ders saatleri

EBA TV üzerinden canlı ders takibi devam ediyor. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak bazı sınıflar yüz yüze eğitime başladı. 6, 7, 10 ve 11. Sınıflar henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA üzerinden haftanın ders programını ve canlı ders saatlerini açıklıyor. EBA TV üzerinden canlı ders anlatımı devam eden 6. Sınıflar yayılanan haftalık ders programı ile hangi gün saat kaçta canlı ders olduğunu katip ediyor. İşte 11 Kasım 6. Sınıf EBA TV ders programı listeleri...

EBA TV 6. Sınıf ders programına göre, 12 Kasım Perşembe günü saat 10:00’da Türkçe - 6 soru çözümü ile ders başlanırken, 10:30’da Matematik-6 Tam sayılar canı dersi yapılmakta. 6. Sınıf öğrencilerinin ders tekrarı ise 16:00-16:00 saatleri arasında yapılacak.

6. sınıf 12 Kasım Perşembe canlı ders programı

EBA TV tüm sınfların ders programı için tıklayın

TRT EBA TV canlı ders takibi için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...
Dünya

Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ itiraf ederek, "Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı" dedi. ..
'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay
Dünya

'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ABD'de seçimleri kazanan Joe Biden'ı tebrik ettiği mesajın arka planında "Trump" ve "ikinci dönem" ifad..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay