6 sınıf canlı ders saatleri! 12 Kasım 6. Sınıf EBA TV ders programı

TRT EBA TV 12 Kasım Perşembe 6. Sınıf ders programı! EBA TV canlı ders saatleri. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda bazı sınıfları yüz yüze eğitime başlattı. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden calı ders takibi yapmaya da devam ediyor. Salgın nedeniyle okula gitmeyen öğrenciler EBA’da yayınlanan canlı ders programı ile uzaktan eğitimle derslerini takip ediyor. TRT EBA TV, EBA TV'de canlı ders anlatımları hafta için 09:00'dan 15:00'e kadar sürmekte. Yüz yüze eğitime korona salgını nedeniyle gitmeyen öğrenciler dersleri EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden takip edebiliyor. Canlı dersler TRT EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de canlı olarak takip edilmekte.

12 Kasım Perşembe EBA TV ders programı, canlı ders saatleri

EBA TV üzerinden canlı ders takibi devam ediyor. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak bazı sınıflar yüz yüze eğitime başladı. 6, 7, 10 ve 11. Sınıflar henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA üzerinden haftanın ders programını ve canlı ders saatlerini açıklıyor. EBA TV üzerinden canlı ders anlatımı devam eden 6. Sınıflar yayılanan haftalık ders programı ile hangi gün saat kaçta canlı ders olduğunu katip ediyor. İşte 11 Kasım 6. Sınıf EBA TV ders programı listeleri...

EBA TV 6. Sınıf ders programına göre, 12 Kasım Perşembe günü saat 10:00’da Türkçe - 6 soru çözümü ile ders başlanırken, 10:30’da Matematik-6 Tam sayılar canı dersi yapılmakta. 6. Sınıf öğrencilerinin ders tekrarı ise 16:00-16:00 saatleri arasında yapılacak.

6. sınıf 12 Kasım Perşembe canlı ders programı

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