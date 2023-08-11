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Gündem 6 şehidimizin katilleri kimler!
Gündem

6 şehidimizin katilleri kimler!

Yeniakit Publisher
2023-08-11 12:03:00 -
6 şehidimizin katilleri kimler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "6 şehidimizin katilleri kimler!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "6 şehidimizin katilleri kimler!" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Soldan çarklı medya organlarının, Esed ağzı ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a had bildirmeye kalkıştıkları günün akşamı, K. Irak’ta askerlerimize saldırı düzenlendi ve 6 şehid verdik..

Size sorayım, “Bu şehadetlerde, o medya organlarının, Esed ağzı ile kamuoyunu yönlendirmelerinin de etkisi olmamış mıdır?”

Türkiye, solcusu ile sağcısı ile AK Partilisi ile CHP’lisi ile hep birlikte, “Esed’e haddini bildirme” açıklaması yapma yerine..
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“Türk halkı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın arkasındadır. Suriye’de ve K. Irak’taki askerlerimizin arkasındadır..” şeklinde bir birlik gösterisi yapma yerine..

Askerimize “işgalci” tanımlaması yapanların açıklamalarına, sanki haklılık payları varmışcasına, mazur göstererek gazetelerde, internet sitelerinde, televizyon ekranlarında yer verilirse..

Askerimize sıkılan kurşunların bir faili de, o başlıkları atarak, Esed ağzı ile olayları yorumlayanlar, olmaz mı?

Bakınız, Euronews isimli internet sitesi, olaya Alman gözü ile bakmış, “Esed, Erdoğan ile görüşmek için Türk askerinin Suriye’den çekilmesini şart koştu” başlığını atmış..

“İsminden ne diyeceği belli oluyor” dersiniz geçersiniz..

Hatta, onları kim dikkate alır ki” dersiniz..

Devamında..

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Yorumlar

Ali

Allah'ın kutsal kitabını yaktılar yakıyorlar onun rövanşı niye alınmadı peki? Birtek parti vakıf dernek sendika bir eylem yapabildimi? İki milyar uyuz müslüman ız hiçiz utanıyorum kendimizden...

Ömer

İşler karışıyor anlamak mümkün değil...
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