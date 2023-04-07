6 partinin 4'ü CHP listesinde! Karamollaoğlu'na tepki yağdı...
Millet İttifakı'nın ortağı olan altı partinin temsilcileri, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde CHP listelerinden girebilmesini sağlayan ek protokolü YSK’ye teslim etti.
Millet İttifakı'nın ortağı olan DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçime girecek.
6'lı masanın temsilcileri, 4 partinin 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde CHP listelerinden girebilmesini sağlayan ek protokolü YSK’ya teslim etti.
YSK’ya gelen heyette partileri temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti adına Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün yer aldı.
Merhum Necmettin Erbakan Hoca liderliğinde kurulan Saadet Partisi, tarihinde ilk defa bir seçime başka partinin listesinden giriyor.
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