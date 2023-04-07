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Siyaset 6 partinin 4'ü CHP listesinde! Karamollaoğlu'na tepki yağdı...
Siyaset

6 partinin 4'ü CHP listesinde! Karamollaoğlu'na tepki yağdı...

Yeniakit Publisher
2023-04-07 18:26:00 - 2023-04-08 00:12:02
6 partinin 4'ü CHP listesinde! Karamollaoğlu'na tepki yağdı...

Millet İttifakı'nın ortağı olan altı partinin temsilcileri, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde CHP listelerinden girebilmesini sağlayan ek protokolü YSK’ye teslim etti.

Millet İttifakı'nın ortağı olan DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçime girecek.

6'lı masanın temsilcileri, 4 partinin 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde CHP listelerinden girebilmesini sağlayan ek protokolü YSK’ya teslim etti.

YSK’ya gelen heyette partileri temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti adına Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün yer aldı.

Merhum Necmettin Erbakan Hoca liderliğinde kurulan Saadet Partisi, tarihinde ilk defa bir seçime başka partinin listesinden giriyor.

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Yazıklar olsun sakallı şeytan ve avanesi, ölümüne Reisleyiz her daim ölümüne

ZİLLİ GÖRÜŞLÜ SAKALLI, ÇARŞAFLI SÜSLÜMANLAR AHİR ÖMRÜNÜZDE CHP'YE OY VERECEK KADAR SAPITTINIZ YA YA

AZILI AZGIN İSLAM, MÜSLÜMAN DÜŞMANI KAMALİST CHP ZİHNİYETİ istikametini bozmadığına, düzelmediğine göre zilli görüştü zavallılar İSTİKAMETLERİNİ BOZDULAR. Koltuk, mevki makam uğruna davasını satanlara yazıklar olsun. KESİN O SAKALLARI, ÇIKARIN O ÇARŞAFLARI CHP'LİLERDEN BİR FARKINIZ KALMAMIŞTIR. MUŞLUADAM
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