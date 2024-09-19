6. nesil savaş uçağı tanıtıldı!

Hava Kuvvetleri Birliği’nin (AFA) 2024 Hava, Uzay ve Siber Konferansı’nda insansız hava araçlarının tam ölçekli maketlerinden oluşan iki yeni büyük sergi yer alıyor. Konferansın bu yılki edisyonunda Anduril ve General Atomics’in İşbirlikçi Savaş Uçağı programının 1. Aşaması için hazırladıkları tasarımlar yer alıyor.

HAVA KUVVETLERİ 2026’DA KARAR VERECEK

Her iki şirket de sırasıyla Fury ve Gambit’in havadan havaya varyantı olan modellerinin sergileneceğini konferanstan çok önce duyurmuştu. General Atomics ayrıca şu anda uçuş testlerinden geçmekte olan ve GA’nın CCA’sının dayandığı XQ-67 Araç Dışı Algılama İstasyonu göstericisini de getirdi. Anduril ve General Atomics, 2025 yılında uçması beklenen prototiplerini inşa ediyor. Hava Kuvvetleri 2026 yılında hangi tasarımın üretim aşamasına geçeceğine karar verecek, ancak servis her ikisinin de üretilebileceğini söyledi.

F-35’TEN UCUZ OLACAK

Konferans sırasında Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, CCA’ların Yeni Nesil Hava Hakimiyeti 6. nesil avcı uçağına bağlı olmayabileceğini belirtti. Başlangıçta, uçak savaşta bir dizi CCA’yı kontrol edebilen bir “oyun kurucu” olarak tanımlanmış ve servis planın 200 NGAD ve 1.000 CCA almak olduğunu belirtmişti. Bu yorumlar, NGAD’nin geliştirilmesindeki duraklamanın ve 6. nesil avcı uçağını F-35 Lightning II’den daha ucuz hale getirmek için olası rota değişikliğinin duyurulmasının ardından geldi. Servis başlangıçta üç ila beş CCA’yı kontrol eden insanlı bir avcı uçağı öngörürken, Kendall Hava Kuvvetleri’nin “şu anda bundan daha büyük sayılardan bahsettiğini” söyledi.

UÇAĞIN GELİŞİM SÜRECİ

ABD Hava Kuvvetleri Nisan 2024’te İşbirlikçi Savaş Uçağı programının bir sonraki aşaması için Anduril ve General Atomics’e fon sağlamaya devam etme kararını açıkladı. Halihazırda devam etmekte olan çalışmalar, on yılın sonuna kadar konuşlandırılmaları hedefiyle, CCA’ların ilk artışı için 2026’da nihai karara varılmasını sağlayacaktır.

İki şirket şimdi üretimi temsil eden CCA araçları inşa edecek ve bunları test uçuşuna tabi tutacak; programda yarışan ancak seçilmeyen Boeing, Lockheed Martin ve Northrop Grumman ise gelecekteki üretim sözleşmeleri de dahil olmak üzere gelecekteki çabalar için rekabet etmek üzere 20’den fazla şirketten oluşan daha geniş endüstri ortağı satıcı havuzunun bir parçası olmaya devam edecek.

CCA PROGRAMI NEDİR?

CCA programı, insanlı-insansız ekip konseptlerinin bir parçası olarak beşinci ve altıncı nesil savaş uçaklarıyla “ yardımcı kanat adamı ” rolünde işbirliği yapacak otonom insansız hava araçları geliştirmeyi amaçlamaktadır. ABD Hava Kuvvetleri başlangıçta 200 adet NGAD savaş uçağının yanı sıra altıncı nesil savaş uçaklarıyla “ yardımcı kanat adamı ” rolünde işbirliği yapacak 1.000 adet CCA tedarik etmek istiyordu.

Her bir NGAD uçağının yüz milyonlarca dolara mal olması beklenirken, CCA’ların bir F-35’in mevcut birim maliyetinin “dörtte biri ya da üçte biri mertebesinde” bir maliyete sahip olması tasarlanmıştır. Öngörülen CCA fiyatı 20.6 milyon dolar ile 27.5 milyon dolar arasındadır.

MQ-9 REAPER FİYATINDAN DAHA DÜŞÜK

Bu değer, yaklaşık 32 milyon dolara mal olan bir MQ-9 Reaper’ın fiyatından daha düşüktür. Maliyet “küçük” olsa bile, CCA harcanabilir ya da yıpratılabilir olarak değil, daha ziyade “bir kısmının kaybını kabul edebileceğiniz ve büyük bir operasyonel etkiye sahip olmayan sistemler” olarak kabul edilir. Hava Kuvvetleri şu anda, mürettebatlı avcı uçaklarını destekleyen insansız hava araçlarının operasyonel ihtiyaçlarına uyum sağlamak için, özellikle menzil ve faydalı yük ile ilgili olarak CCA programının şartnamelerini geliştirmektedir. CCA’ların modüler bir tasarıma sahip olacağı, bazılarının silahlar için, bazılarının ise ek sistemler için yapılandırılacağı belirlenmiştir.