6 milyon liralık vurgun yaptı, pişkinliği pes dedirtti

Avustralya'da yaşayan Daniel Saunders, bir bankanın ATM'sindeki hatayı fark edince 5 ayda toplam 6.2 milyon lira çekti. 1 yıl hapis yatıp18 ay da toplum hizmetinde çalışan Saunders, "Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" dedi.

Lüks içinde yaşadı

Avustralya'da yaşayan Daniel Saunders, isimli adam bir bankanın ATM'sindeki hatayı fark edince 5 ayda toplam 6.2 milyon lira çekti. Bu sürede lüks içinde yaşayan Daniel Saunders daha sonra bankaya durumu bildirdi. 1 yıl hapis yattı. 18 ay da toplum hizmetinde çalıştı.

"Pişman değilim, o günleri özlüyorum"

Daniel Saunders "Pişman değilim. Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" dedi.