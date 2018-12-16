6 milyon liralık vurgun yaptı, pişkinliği pes dedirtti
ATM'de oluşan hata nedeniyle 6 milyon lira çeken Avustralyalı Daniel Saunders isimli adamın söyledikleri pes dedirtti. Saunders, "Pişman değilim. Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" açıklamasını yaptı.16 Aralık 2018 Pazar 11:51
Avustralya'da yaşayan Daniel Saunders, bir bankanın ATM'sindeki hatayı fark edince 5 ayda toplam 6.2 milyon lira çekti. 1 yıl hapis yatıp18 ay da toplum hizmetinde çalışan Saunders, "Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" dedi.
Lüks içinde yaşadı
Avustralya'da yaşayan Daniel Saunders, isimli adam bir bankanın ATM'sindeki hatayı fark edince 5 ayda toplam 6.2 milyon lira çekti. Bu sürede lüks içinde yaşayan Daniel Saunders daha sonra bankaya durumu bildirdi. 1 yıl hapis yattı. 18 ay da toplum hizmetinde çalıştı.
"Pişman değilim, o günleri özlüyorum"
Daniel Saunders "Pişman değilim. Rock yıldızı gibi yaşadım. O günleri özlüyorum" dedi.
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