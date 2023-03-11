6 milyon euro'ya alındı, süs oldu! Flaş gelişme...

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Jayden Osterwolde, Jorge Jesus tarafından tercih edilmiyor. 6 milyon avro ödenerek kadroya katılan genç oyuncunun ne zaman düzenli oynayacağı merak konusu oldu.

Sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Parma'dan Jayden Oosterwolde, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ve Barcelona B takımından Emre Demir transfer edildi.

Sezon başında sol bek pozisyonuna Kuzey Mekedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, Al Ahli'den kiralık olarak transfer edildi.

Portekiz'in Santa Clara takımından sezon başında kadroya katılan Lincoln, asıl pozisyonu 10 numara olmasına karşın Jesus tarafından zaman zaman bu bölgede kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Portekizli teknik adam Jorge Jesus bazı maçlarda Ferdi Kadıoğlu'nu da bu mevkide denedi.

Tüm bu denemelere rağmen bu bölgedeki performanslardan memnun olmayan Portekizli hoca yönetimden bir sol bek takviyesi istedi.

Scout ekibinin araştırmaları sonucu bir isim Portekizli hocanın verdiği özellikleri karşılıyordu.

Parma'nın Hollandalı genç sol beki Jayden Oosterwolde, ekibin rapoları ile birlikte teknik heyetin onayına sunuldu.

Portekizli teknik adamın ve ekibinin onayının alınmasının ardından İtalyan kulübüyle temaslara geçildi.

Uzun pazarlıklar sonucunda Oosterwolde takıma kazandırıldı. Akşam'a göre; Hollandalı sol bek için sarı-lacivertliler 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında bu transferi bitirdi.

Jayden Oosterwolde ilk maçı olan Konyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

Bu mücadelenin 68. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bir sonraki lig maçı olan Kayserispor deplasmanında ise süre almadı.

Geçtiğimiz perşembe günü Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynadığı karşılaşmada da kadroda olmasına karşın süre bulamadı.

Jesus'un Oosterwolde'nin antrenman performansını beğenmediği öğrenildi.

189 cm boyundaki sol bek, fiziği ve atletizmi ile ön plana çıkıyor.

21 yaşındaki oyuncu daha önce ülkesinin takımlarından Twente'den 2022-23 sezonunun başında Parma'ya transfer olmuştu.

Parma formasıyla sezonun ilk yarısında 19 maça çıkan oyuncu 1 gol kaydetti.