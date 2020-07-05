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Aktüel

6 metre çapındaki simit ilgi gördü

Ordu'da bir firma tarafından 20 kilogram un ve 3 kilogram susam kullanılarak 6 metre çapında simit hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:52:47 -
6 metre çapındaki simit ilgi gördü

ORDU (AA) - Ordu'da bir firma tarafından yapılan 6 metre çapındaki simit, görenlerin ilgisini çekti.

Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir simit firması, kuruluş yıl dönümünde farkındalık oluşturmak için dev simit yapmaya karar verdi.

Bunun üzerine hazırlıklara başlayan firma yetkileri, 20 kilogram un ve 3 kilogram susam kullanarak üçlü burma simidin hazırlıklarına başladı.

Fırındaki ustalar tarafından yaklaşık 3 saatte hazırlanan 6 metre çapındaki dev simit, görenlerin dikkatini çekti.

Bir süre fırında sergilenen simit, daha sonra Ordu'daki Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinlerine gönderildi.

Firma ortaklarından Coşkun Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğe 13 yaşında simit satarak başladığını söyledi.

Daha sonra kentin farklı noktalarına simit dükkanları açtıklarını ifade eden Bodur, kuruluş yıl dönümüne özel dev simit yapmak istediklerini belirtti.

Bodur, farkındalık oluşturmak için böyle bir işe başvurduklarını dile getirerek 200 simide eşdeğer dev simidi yapmayı başardıklarını söyledi.

Dev simidi yaparken zorlandıklarını kaydeden Bodur, özellikle fırından çıkartırken zahmet çektiklerini anlattı.

Bodur, bunun bir nevi deneme olduğunu, yeni bir simit daha yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.


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