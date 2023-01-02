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Yerel

6 kişiye mezar olmuştu! Türkiye'yi yasa boğan facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir'de Türkiye'yi yasa boğan 6 kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 22:11:00 - 2023-01-02 22:19:11

İzmir'in Bornova ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçte yükseltme çalışmaları sırasında vincin bir kısmının kopması sonucu yaşandı. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yukarıdan hızla asfalta düştüğü ve ardından vincin kopan parçalarının da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştüğü, o esnada kaldırımda yürüyen 2 kişinin koşarak kaçtıkları ve cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın da geri manevra yaptığı anlar yer aldı.

İşçilerin sosyal medya görüntüleri de ortaya çıktı

Ayrıca kule vinçte çalışan işçilerin daha önce cep telefonu ile çekerek sosyal medyaya yükledikleri bir video ortaya çıktı. Öte yandan hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verilirken, olayla ilgili inşaat firması sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Mimar Muhammet Fatih Yolçi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fikret Kamil Aydın ve vinç şirketi sahibi İrfan Kasırga tutuklanmıştı.

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