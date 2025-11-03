6. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu katılıyor

İslam dünyasının en önemli spor organizyonu olan İslami Dayanışma Oyunları için artık sayılı saatler kaldı. İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı bir kuruluş olan İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yarın voleybol ve futsal maçlarıyla başlayacak.

Türkiye, ISSA'ya üye ülkelerin katılımıyla dört yılda bir gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları'nın 6'ncısı olan Riyad 2025'te ilk mücadelesine voleybol branşında çıkacak ve A Milli Kadın Takımı, yarın İran ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Oyunlarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, 5 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te Türkmenistan ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 6 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Afganistan maçına çıkacak.

RESMİ AÇILIŞ 7 KASIM'DA YAPILACAK

Organizasyonun resmi açılış töreni ise 7 Kasım'da Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yerine ertelemeli olarak 2022 yılında Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 54 ülke sporcuları katılırken, başkent Riyad'da yapılacak 6. İslami Dayanışma Oyunları'na 57 ülkenin katılması bekleniyor.

Riyad'da Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei Darusselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün ve Yemen'den toplam 3 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

SPORCULAR 24 BRANŞTA MADALYA MÜCADELESİ VERECEK

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm, basketbol (3x3), voleybol, güreş, tekvando, halter, hentbol, judo, yüzme, binicilik, boks, karate, masa tenisi, deve yarışı, duatlon, eskrim, e-spor, futsal, ju-jitsu, muaythai, wushu branşlarına ek olarak para atletizm, para halter ve para yüzme olmak üzere toplam 24 spor dalında 245 madalya için mücadele edecek.

Türkiye, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na 20 spor dalında 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcuyla katılacak.

Milli sporcular, oyunlarda atletizm, para atletizm, basketbol (3x3), boks, eskrim, e-spor, güreş, halter, para halter, hentbol, ju-jitsu, judo, karate, masa tenisi, muaythai, tekvando, duatlon, voleybol, wushu ve yüzme dallarında madalya mücadelesine çıkacak.

TÜRKİYE EN BAŞARILI ÜLKE

Oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi 239 altın madalyayla Türkiye olurken, Türkiye'yi 118 madalyayla İran, 114 madalyayla da Azerbaycan takip etti.

Son olarak 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ise Türkiye, tarihi bir başarıya imza atarak 145 altın, 107 gümüş ve 89 bronz olmak üzere toplam 341 madalya ile oyunları birinci sırada tamamladı.

Konya'da 54 ülkeden 4 bin 200 sporcunun yarıştığı organizasyon, Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları tarihindeki en büyük başarısı oldu. Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi 158 madalya ile Özbekistan, 133 madalya ile İran takip etti.

4. İslami Dayanışma Oyunları ise 2017'de Bakü'de düzenlendi ve Türkiye, oyunlarda 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya kazanarak Azerbaycan'ın ardından ikinci sırayı aldı.

Endonezya'nın Palembang kentinde 2013'te düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunları'nda 157 sporcuyla mücadele eden Türkiye, 23 altın, 31 gümüş ve 49 bronz olmak üzere toplam 103 madalya kazanmış ve genel klasmanda beşinci olmuştu.

2. İslami Dayanışma Oyunları, 2009 yılında İran'ın başkenti Tahran'da yapılması planlanırken oyunlar, sonrasında 2010 yılına ertelenmiş daha sonra da çeşitli sebeplerle iptal edilmişti.

İslami Dayanışma Oyunları'nın birincisi ise 8-20 Nisan 2005 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde gerçekleştirildi. 54 ülkeden 4 bin 248 sporcunun katıldığı bu ilk organizasyonda Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya alarak genel sıralamada 15. sırada yer aldı.

Suudi Arabistan, 2005'ten sonra organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapacak.