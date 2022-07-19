6 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

IHA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem sorumluları ile operasyonel telefon irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bylock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, 1'i emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, 19 Temmuz 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.