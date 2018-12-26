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6 ilde okullar tatil edildi! İşte o iller...

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 6 ilde okullar tatil edildi. İşte o iller...

26 Aralık 2018 Çarşamba 20:43
6 ilde okullar tatil edildi! İşte o iller...

Yoğun kar yağışı sonrası, Gümüşhane, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Çorum'un Sungurlu ilçesi, Adana'nın Tufanbeyli ilçesi ve Aksaray'da eğitime bir gün ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilepersonelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde, aşırı soğuk, buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesi amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında, eğitim-öğretime yarın ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü tatil edildi.

Karlıova ilçesinde bugün aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle etkisini sürdürüyor. İlçede 20 dolayında köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla Kaymakamlık, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okulları 27 Aralık Perşembe günü tatil etme kararı aldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, yaptığı açıklamada, kar yağışının sürmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların, 27 Aralık Perşembe günü tatil edildiğini belirtti.

Çorum

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.

Sungurlu ilçesindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit açıklamada bulundu. Eryiğit, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımız da taşımalı eğitim öğrencilerimize Perşembe günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken, Adana'ya 190 kilometre uzaklıkta bulunan Tufanbeyli ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Aksaray

Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime Perşembe günü için bir gün ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 20:43
  1. Aksaray
  2. Türkiye
  3. Gümüş
  4. Bingöl
  5. Gümüşhane
  6. Kahramanmaraş
  7. Adana
  8. Karlıova
  9. Çorum
  10. Sungurlu
  11. Tufanbeyli

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