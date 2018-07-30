6 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
Balıkesir merkezli 6 ilde, FETÖ yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:41
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ ile iltisaklı Edremit Hayır İşleri Hizmet Vakfı'nın içerisinde bulunan 9 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
2014 yılında örgüt tarafından askeri sınavlara hazırlanarak askeri kurumlara giriş yaptıkları tespit edilen ve örgütün eğitim, üniversite, öğrenci evi, askeri mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında ifade olan 9 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri harekete geçti.
İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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