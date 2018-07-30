6 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ ile iltisaklı Edremit Hayır İşleri Hizmet Vakfı'nın içerisinde bulunan 9 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

2014 yılında örgüt tarafından askeri sınavlara hazırlanarak askeri kurumlara giriş yaptıkları tespit edilen ve örgütün eğitim, üniversite, öğrenci evi, askeri mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında ifade olan 9 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri harekete geçti.

İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.