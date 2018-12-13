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6 ilde FETÖ operasyonu! 10 muvazzaf asker gözaltında

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:42
6 ilde FETÖ operasyonu! 10 muvazzaf asker gözaltında

Konya merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'ndan olan 10 muvazzaf hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya, Adana, Ankara, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 1'i subay, 9'u astsubay olmak üzere 10 muvazzaf gözaltına alındı. Konya'ya getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:42
  1. Konya
  2. Eskişehir
  3. Çanakkale
  4. Balıkesir
  5. Ankara
  6. Adana
  7. FETÖ
  8. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması
  9. FETÖ operasyonu
  10. Terörle Mücadele
  11. 10 muvazzaf asker gözaltında

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