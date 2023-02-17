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Yaşam 6 gün sonra kurtarıldı! O görüntüler ortaya çıktı
Yaşam

6 gün sonra kurtarıldı! O görüntüler ortaya çıktı

Depremden 6 gün sonra enkazdan sağ kurtarılan köpeğin görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 18:20:00 - 2023-02-17 18:20:59

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 6 gün sonra sağ kurtarılan köpeğin görüntüleri ortaya çıktı.

‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerde, birçok bina yerle bir olurken binlerce vatandaş da hayatını kaybetti. Ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir binanın enkazından 6 gün sonra bir köpek sesi duyuldu. Ashab-ı Gençlik Derneği Arama Kurtarma ekipleri (ASKUT) tarafından yürütülen ve sahibi tarafından takip edilen çalışmalar sonucu bir binanın enkazında ‘Rex’ adlı köpeğe ulaşıldı. Depremin 6’ncı gününde kurtarılan köpek, afet bölgesinde görev yapan Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneğine teslim edilerek tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

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