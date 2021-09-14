6 Filistinli açlık grevini sürdürüyor! Sağlık durumları kötüleşti

Araştırma Merkez'in yaptığı açıklamanda söz konusu 6 esirin, haksız bir şekilde hapis cezasına mahkum edildiğini anımsattı. Günlerdir açlık grevini sürdüren 6 mahkumun sağlık durumlarının oldukça kötüleştiği belirtildi.

Açıklamada geçtiğimiz günlerde Celbu' Hapishanesi'nden kaçan 6 esirin kahramanca eylemlerinin ve onlardan 4'ünün yeniden alıkonulması olayının birinci derecede gündemi oluşturması sebebiyle açlık grevine devam eden 6 esirin davasının biraz gölgede kaldığına dikkat çekilerek bu süre içinde söz konusu esirlerin durumlarının kötüleştiğine işaret edildi.

Filistin Esir Araştırmaları Merkezi'nin müdürü Riyad El-Eşkar hayatlarına yönelik tehlike artan, açlık grevindeki altı esirin davasının yeniden gündeme taşınması ve onların durumlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini hatırlattı. El-Eşkar, söz konusu altı esirden El-Halil ahalisinden olan Mikdad El-Kavasimi'nin yoğun bakıma alındığını ve durumunun kötüleşmesi sebebiyle Remle Hastanesi'nden Kaplan Hastanesi'ne nakledildiğini, buranın yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu söyledi. El-Eşkar, esir El-Kavasimi'nin 55 günden beri kesintisiz bir şekilde açlık grevinde olduğuna dikkat çekti.

El-Eşkar, söz konusu altı esirden en önce açlık grevine başlamış olan Kayid El-Fesfus'un ise 62 günden beri kesintisiz bir şekilde grevde olduğunu, onun da iki haftadan beri Remle Hastanesi'nde tutulduğunu, kalp ritimlerinde bozulma olduğunu ve artık konuşamadığını sadece işaretlerle anlaşabildiğini dile getirdi.

Bu arada işgal zindanlarındaki Filistinli esirlerin, işgal yönetiminin son dönemde artan baskı ve şiddet uygulamalarını protesto amacıyla önümüzdeki cuma gününden itibaren "Hakları Savunma Savaşı" adını verdiği bir toplu eylem başlatacağı, bu eylemde ilk etapta 1380 esirin açlık grevine gideceği açıklandı.