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Gündem 6 Ekim'de, Fatih Portakal'dan Selahattin Demirtaş cilası!.. Utanmadan reklamını yaptı
Gündem

6 Ekim'de, Fatih Portakal'dan Selahattin Demirtaş cilası!.. Utanmadan reklamını yaptı

"Gazeteci artığı" Fatih Portakal, hapis yatan PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitabın reklamını yaptı. Portakal'ın, 6 Ekim'de başlayan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan provokasyonun yıl dönümünde Demirtaş'ı cilalaması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 16:08:00 - 2021-10-06 16:09:43
6 Ekim'de, Fatih Portakal'dan Selahattin Demirtaş cilası!.. Utanmadan reklamını yaptı

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'de eş genel başkanlık yapan ve, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözleriyle duruşunu gözler önüne seren Selahattin Demirtaş, cezaevinde tutuklu durumdayken de PR çalışmalarını aksatmıyor. 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi olan ve başta Yasin Börü olmak üzere onlarca kişinin ölümünden sorumlu olan Demirtaş, yazdığı kitaplarla algı operasyonuna kalkışıyor.

Dışarıdaki taşeronlar ise Demirtaş'ın reklamını yaparak, "Masum siyasetçi" algısı oluşturmasına yardım ediyor. Son olarak "gazeteci artığı" Fatih Portakal, Demirtaş'ı cilalamaya kalktı.

6 Ekim'de, provokatif olayların yıl dönümünde Twitter'dan bir paylaşım yapan Portakal, Selahattin Demirtaş'ın yazdığı son kitabı paylaşarak, "Cezaevinden bir roman daha… Siyasetten tutuklulu siyasete oradan yazarlığa… Aklima düşen soru şu oldu: Demirtas nereye koşuyor? Çıktığında siyasete mi döner yoksa edebiyatla mı uğraşır? İzleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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