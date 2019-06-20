6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası





İSTANBUL (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan 6. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde statik apnea disiplininde şampiyonlar belli oldu.

Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 15 ülkeden 101 sporcunun katılımıyla devam eden şampiyonada ikinci gün yarışları tamamlandı.

Statik apnea disiplininde erkeklerde Sırbistan'dan Branko Petrovic 9 dakika 7 saniye, kadınlarda ise Rusya'dan Yuzhneya Gorelik 7 dakika 26 saniyelik derecesiyle Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Bu disiplinde erkeklerde Türk sporculardan en iyi dereceye 7 dakika 37 saniyeyle ulaşan Görkem Gedik, Avrupa 5'incisi oldu.

Kadınlarda ise en iyi derece 4 dakika 59 saniyeyle Yaren Yılmaz'dan geldi. Bu dereceyle Yaren Yılmaz, 11. sırada yer aldı.





- İlk gün 6 dünya rekoru





CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6 dünya rekoru kırıldı.

İlk rekoru, dayanıklılık apnea 16x50 metre erkeklerde gümüş madalya elde eden milli sporcu Derin Toparlak, 9 dakika 27 saniyelik derecesiyle kırdı. Milli sporcunun rekorunu Alman sporcu Max Poschart, 9 dakika 10 saniyeyle kırarak altın madalyaya uzandı. Şampiyonanın ilk günü üst üste kırılan dünya rekorları, bugün CMAS yetkililerince onaylandı.

Dinamik apnea paletsiz disiplininde kadınlarda Polonya'dan Julia Kozerska, tek nefeste 196.95 metrelik derecesiyle yeni dünya rekoruna imza atarak birinci oldu.

Dinamik apnea paletsiz erkekler kategorisi yarışlarında ise iki dünya rekoru peş peşe kırıldı. İlk dünya rekorunu Polonyalı sporcu Mateusz Malina, 234.29 metrelik derecesiyle kırmayı başardı. Bu rekor derecesini, Fransız sporcu Fulillaume Bourdila 236 metreyle geçerek aynı yarışta ikinci dünya rekorunu kırdı ve altın madalyaya ulaştı.

Dayanıklılık apnea 16x50 metrede kadınlar yarışında dünya rekorunu ise Ukrayna'dan Yuliia Chumak, 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle elde ederek, altın madalya kazandı.

Şampiyonada yarın dinamik apnea çift palet ve hız apnea 2x50 metre yarışları yapılacak.