6 CEO'nun 400 milyar doları eridi

2022'nin en fazla servet kaybeden CEO'ları belli oldu. Öyle ki listenin başında kişi, oldukça dikkat çekti. İşte o isimler...

Bu yıl dev şirketler için zorlu ve rekabetçi geçti. Öyle ki kimi firma kazancını artırmışken, bazıları da yılı zararla kapattı. Elbette bu durumdan şirketlerin yöneticileri de oldukça etkilendi. Peki 2022’de en fazla servet kaybı yaşayan CEO kim oldu?

6 CEO, 400 milyar dolardan fazla servet kaybı yaşadı



Bloomberg’in yayınladığı Index raporuna göre dev teknoloji şirketlerinin CEO’ları olan Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates ve Alphabeth yöneticileri Larry Page ile Sergey Brin, bu yılın başından itibaren toplamda 427 milyar dolarlık bir servet kaybı yaşadı.

Elon Musk

2022’de en çok servet kaybı yaşayan CEO, 140 milyar dolar ile geçtiğimiz aylarda sosyal medya devini satın alarak gündemden düşmeyen Elon Musk oldu. Aynı zamanda Musk, dünyanın en zengini unvanını Bernard Arnault’a kaptırdı.

Twitter’ı satın almak için finans kaynağına ihtiyaç duyan Elon Musk, bunun için 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı. Şirket şimdilerde ise, hisse değerinde gerileme yaşayarak son iki yılın en düşük seviyesini gördü.

Şirkette yeni bir düzen oluşturmaya çalışan Elon Musk, Twitter’ı satın almasıyla birlikte platform için radikal kararlar aldı. Öyle ki bunlardan birisi de çalışanların uzaktan çalışmasına son vermesi oldu. Ayrıca Musk, personellerin daha fazla çalışmasını istedi. Yeni kurallara karşı çıkan çalışanlar ise şirketten ayrıldı.

Jeff Bezos

Amazon’un kurucu ve CEO’su Jeff Bezos, on binden fazla kişiyi işten çıkarmasıyla eleştirilerin odağı oldu. Öyle ki hayırseverlik yaparak imajını değiştirmeye çalıştığı dahi söyleniyor. Kararlarıyla tepki toplayan Bezos, bu yıl 81 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.

Mark Zuckerberg

Facebook ve WhatsApp uygulamalarının üst şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerbeg, 2022’de 81 milyar dolar kaybetti. Öyle ki şirketin reklam gelirlerinde düşüş olması ve Zuckerberg’in metaverse’e karşı bakış açısının değişmesiyle azalan güven, büyük kaybı da beraberinde getirdi. Meta’nın hisseleri bu yılın başından itibaren yüzde 65 düştü.

Ayrıca çoğunlukla teknoloji şirketlerinin yer aldığı Nasdaq piyasası, bu yılın başından itibaren yüzde 41’lik bir düşüş yaşadı.