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Dünya 6 büyüklüğünde deprem! 5 bina yıkıldı
Dünya

6 büyüklüğünde deprem! 5 bina yıkıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 09:30:00 -
6 büyüklüğünde deprem! 5 bina yıkıldı

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sebebiyle 5 binanın yıkıldığı açıklandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, yerel saatle 06.31'de yaşanan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Ishikawa’nın yanı sıra Niigata, Fukushima ve Toyama eyaletlerinde de hissedilen depremin ardından 06.40'ta 4.8 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı meydana geldiği açıklanırken, tsunami riskinin oluşmadığı ifade edildi. Sarsıntıların ardından bölgedeki nükleer santrallerin işleyişinde de anormalliğe rastlanmadığı aktarıldı.

Yerel yetkililer, depremlerin Wajima şehrindeki 5 binanın çökmesine neden olduğunu açıklarken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. JMA bölgede artçı sarsıntıların sürebileceği uyarısında bulundu.

260 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya'nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, depremde 260 kişi hayatını kaybetmişti. En az bin 300 kişinin yaralandığı depremde 3 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti. 1 Ocak'tan bu yana bölgede yüzlerce sarsıntı yaşanmıştı.

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