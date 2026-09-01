6 binden fazla ürün, yüzde 50’ye varan indirim! Okul zili çalmadan ihtiyaçlar kapıda!

Yaz tatilinin son günleriyle birlikte şehir hayatına dönüş hızlanırken ev ve okul alışverişi için hazırlanan listeler de yeniden şekilleniyor. Türkiye’nin En Sevilen* ve En Teknolojik** Online Yemek Siparişi Markası Yemeksepeti, farklı ihtiyaçların aynı dönemde gündeme geldiği bu süreci kullanıcıları için kolaylaştırmak amacıyla “Şehre Dönüş” kampanyasını hayata geçirdi.

“Market ihtiyaçların, okul ihtiyaçların, kısacası tüm ihtiyaçların evine gelsin” mesajıyla hayata geçirilen kampanya, günlük alışverişten okul hazırlıklarına uzanan geniş bir ihtiyaç alanını kapsıyor. Kullanıcılar 20 Eylül’e kadar Yemeksepeti’nin web sitesi ve uygulaması üzerinden yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor.

Marketten kırtasiyeye geniş ürün seçeneği

Kampanya kapsamında taze sebze ve meyveden kaşar peyniri ve ekmeğe, mutfak ve ev bakım ürünlerinden defter, kalem ve okul çantasına kadar ev ve okul yaşamının farklı ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, 6.000’den fazla ürün arasından ihtiyaç duyduklarını seçerek siparişlerini sıra beklemeden, poşet taşımadan ve yorulmadan kapılarına getirtebiliyor.

Kırtasiye kategorisine kampanyada özel bir yer veren Yemeksepeti, yeni eğitim döneminin hazırlık sürecini de hızlı teslimat deneyiminin bir parçası haline getiriyor. Kampanya, farklı kategorilerdeki ürün ve mağaza çeşitliliğini avantajlı fiyatlarla bir araya getirerek şehre dönüş döneminin yoğun alışveriş gündemine pratik bir çözüm sunuyor.

Yemeksepeti, Yemeksepeti Market’in yanı sıra kampanya süresince Mopaş, CarrefourSA, Köfteci Yusuf Hesaplı Kasap, Happy Center, KİM Market, Onur Market, Barış Gross ve bonVeno gibi iş ortaklarıyla gerçekleştireceği iletişimlerde, kullanıcıların fiyatını yakından bildiği belirli ürünleri dönemsel olarak öne çıkaracak. Böylece yüzde 50’ye varan indirimlerin yanı sıra günlük ihtiyaçlarda somut fiyat avantajının daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeni reklam filmi şehre dönüş telaşını tersine çeviriyor

Kampanyanın reklam filmi, yaz tatilinden dönen ve yeni okul dönemine hazırlanan iki çocuklu bir ailenin alışveriş telaşını konu alıyor. Ailenin annesi, market, manav ve kırtasiye alışverişlerini eşiyle çocukları arasında paylaştıracakmış gibi görünürken beklenmedik bir şekilde onları hiçbir yere göndermiyor. İhtiyaçların Yemeksepeti üzerinden eve gelmesi, ailenin şehre dönüş hazırlığını hem kolaylaştırıyor hem de keyifli hale getiriyor.

Filmde gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak, ev bakım ve kırtasiye kategorilerine de yer verilerek Yemeksepeti üzerinden erişilebilen ürün çeşitliliği öne çıkarılıyor. Yemeksepeti Market, CarrefourSA ve Köfteci Yusuf Hesaplı Kasap’ın merkezde olduğu ayrı bir tanıtım filmi de kampanya iletişimine eşlik ediyor.

“Şehre Dönüş” kampanyası; televizyon, dijital kanallar, açık hava mecraları, Yemeksepeti’nin web sitesi ve uygulamasını kapsayan 360 derece iletişim çalışmasıyla kullanıcılarla buluşuyor.