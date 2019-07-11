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‘6 Aylık Çoklu Branş Eğitim Modülü’ Mersin’de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016 yılı Nisan ayında imzalanan protokol ile başlayan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 1 Temmuz-22 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak olan “6 Aylık Çoklu Branş Eğitim Modülü” Mersin’de başladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:04
‘6 Aylık Çoklu Branş Eğitim Modülü’ Mersin’de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016 yılı Nisan ayında imzalanan protokol ile başlayan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 1 Temmuz-22 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak olan “6 Aylık Çoklu Branş Eğitim Modülü” Mersin’de başladı.


Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirip üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projeyle adım adım Türkiye’nin spor altyapı haritasının oluşturulması planlanıyor.


6 aylık Çoklu Branş Eğitim Modülü kapsamında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde uzman antrenörler eşliğinde atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, eskrim, futsal, judo, karate, okçuluk, taekwondo, voleybol ve yüzme branşlarında bireysel ve takım sporlarında eğitim verilmeye başlandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:04
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