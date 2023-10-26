6 aylık bebeğin şüpheli ölümü! Bedeninde morluklar tespit edildi...
Bursa'da hayatını kaybeden 6 aylık bebeğin bedeninde morluk tespit edilince soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6 aylık bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Panayır Mahallesi'nde ikamet eden R.Ç. ve D.Ç. çiftinin 6 aylık çocuğu A.A.Ç. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin vücudunda morluk olduğu belirlendi. Olay yerindeki çalışmanın ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, çelişkili ifade veren aile bireylerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Bebeğin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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