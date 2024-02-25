6 ayda konut satışları nasıl olacak? Konut üreticileri anketi sonuçları: Büyük ölçüde görüşler değişmiş

KONUTDER’in Ekim-Aralık 2023 üretici beklenti anketinde markalı konut üreticilerinin beklenti ve öngörüleri şöyle oldu:

Markalı konut üretenlerin 4’te 3’ü, birinci el konut satış adetlerinin önümüzdeki 6 ayda azalacağını düşünüyor.

Üyelerin yaklaşık yüzde 60’ı yabancıya konut satışında gelecek 6 ayda azalma olacağını düşünüyor. Son ankette bu oran yüzde 54.5’e düşmüş görünüyor.

Üyelerin yüzde 72.7’si konut üretiminin azalacağını düşünüyor.

Üyeler, kentsel dönüşüm alanındaki üretimde ise genel üretime göre daha umutlular. Üyelerin yüzde 68.2’si bu alanda üretim artacak görüşünde. Hürriyet’in haberine göre, son ankete göre bu oran yüzde 40.9’a gerilemiş bulunuyor.

KONUTDER üyelerinin yüzde 86.4’ü konut satışlarının azalacağını öngörüyor. Satışların azalacağını düşünenlerin oranı bir önceki dönemde yüzde 72.7 iken bu dönemde yüzde 86.4’e yükselmiş görünüyor.

Son anket verilerine göre konut kiralarının artacağı yönündeki görüşler yüzde 50’lere gerilemiş bulunuyor.

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