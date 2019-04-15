6 ayda 31 kilo verdi sağlığına kavuştu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve aldığı kilolar yüzünden sağlığı tehlikeye giren 45 yaşındaki kadın, doktor tavsiyesi üzerine başladığı sporla 6 ayda 31 kilo verdi. Kurtulduğu kilolarla hem sağlığına kavuştuğunu hem de kendini daha genç hissettiğini kaydeden Nurten Apaydın, tüm kadınları spor yapmaya davet etti.

Nefes darlığı, diyabet başlangıcı gibi hastalıkları nedeniyle zor günler geçiren ve doktorunun ’Kilo vermeniz şart’ uyarısı üzerine kilo vermeye karar veren 45 yaşındaki Nurten Apaydın, Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Hanımlar Lokalinde açılan spor kursuna kaydoldu. 106 kilo ile başladığı kursta spor ve diyetle 6 ayda 75 kiloya düşen Apaydın, spor ve sağlıklı beslenmeyle sağlık sorunlarından kurtulurken artık kendini daha dinç ve hareketli hissettiğini ve artık yürürken nefes nefese kalmadığını ifade etti.

Hedefinin 70 kiloya düşmek olduğunu kaydeden Nurten Apaydın zayıflama sürecini şöyle konuştu:

“Sağlık sorunlarım nedeniyle doktora gitmiştim. Doktor kilo vermemin şart olduğunu söyledi. Kilo vermezsem sağlığımın tehlikeye gireceğini söyledi. Bunun üzerine önce yürüyüşe başladım. Sonra buradaki spor kursuna kaydoldum. Yememe dikkat ettim eskisi gibi çok yemek yemedim. Günlük sporuma dikkat ettim. 106 kiloydum, 75 kiloya düştüm. Toplam 31 kilo verdim. Çok sevinçliyim bütün kadınlara tavsiye ederim bunu herkese de anlatıyorum. Gençleştiğimi hissediyorum. Daha önce kiloluyken kendimi yaşlı hissediyordum. Hedefim 70 kiloya kadar inebilmek. Bütün kadınlara tavsiyem evde durmasınlar spora gitsinler."

Yaşadığı kilo verme sürecinde en büyük destekçisinin spor hocası Zarife Tok olduğunu dile getiren Nurten Apaydın, kadınlara spor yapma imkanı sağlayan Yunusemre Belediyesine teşekkür etti.

Spor hocası Zarife Tok ise sağlıklı beslenme ve sporla herkesin kilo verebileceğine dikkat çekerek, “Bizim üyelerimizden ilk isteğimiz hedef ve izleyeceğimiz yolu belirlemek. Hedefimiz zayıflamak olarak belirlendi. İzleyeceğimiz yolu birlikte belirledik ve sonuca da çok güzel ulaştık. Birbirimizi dinledik, birbirimizi anladık. Buradaki imkanları kullandık. Çok şükür istediğimiz sonuca ulaştık." diye konuştu.