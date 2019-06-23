6 ayda 120 milyon lira harcayıp 28 market daha açacak

Sabancı Holding’in organize perakende sektöründe faaliyet gösteren markası CarrefourSA, yatırım atağına geçti. Şu anda 29’u hiper olmak üzere 53 ilde toplam 612 marketiyle hizmet veren marka, yılsonuna kadar 120 milyon liralık yatırımla market sayısını 640’a çıkaracak.

Dijital odaklı büyüme

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

-Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkelere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız. Ülkemizin global markası olarak yerel üretime ve yerel üreticiye desteğimizi devam ettireceğiz.

-Market yatırımları perakendede müşterilere ulaşmak için kullanılan adımlardan yalnızca biri. Artık zaman çok hızlı ilerliyor. Müşterilerin alışveriş ihtiyaçlarını benzer hızla en yakın ulaşabilecekleri noktalardan karşılamak istiyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde CarrefourSA Online Market trafiğimizi yüzde 90, satışlarımızı da yüzde 40 artırdık. Aylık 25 bin sipariş alıyoruz. Aylık ortalama 3 milyon ziyaretçimizin yüzde 80’i mobil cihazlardan geldiği için mobil uygulamamızı da yenileyerek daha kolay bir erişim imkânı sağladık. Bugün için toplam 16 bin ürünün online olarak satıldığı carrefoursa.com ile taze gıda çerçevesinde 8 ilde operasyonel hizmet verebilsek de gıda dışı ürünleri kargo ile tüm Türkiye’ye ulaştırabiliyoruz. SAP Sistemi ile müşterilerimiz nezdinde marketlerimizde alışveriş süreçlerini kolaylaştırırken tüm mobil ve dijital platformlardan carrefoursa.com’a erişim imkânı sağlayarak alışveriş imkanı sunuyoruz.

120 milyon liralık yatırım yolda

-Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi ulaştırabilmek amacıyla 120 milyon TL’ye varan yatırıma imza atacağız, market sayımızı 640’a çıkaracağız. Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkelere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız. Ülkemizin global bir markası olarak yerel üretime ve yerel üreticiye desteğimizi devam ettireceğiz.