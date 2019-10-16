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6 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye küstah çağrı: Harekata son verin

AB'nin BMGK'daki 5 daimi üyesi İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika ve Estonya, Türkiye'ye küstah bir çağrıda bulundu. Avrupa ülkeleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın derhal sona erdirilmesi gerektiğini bildirdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 22:20
6 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye küstah çağrı: Harekata son verin

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) üye olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin daimi temsilcileri, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na son vermeye çağırdı.

BMGK'ya üye olan AB ülkelerinin tüm temsilcileri adına konuşan Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda 9 Ekim'de başlatmış olduğu ve bugün 8. gününe giren Barış Pınarı Harekatı'na son verme çağrısında bulundu.

"Tek taraflı askeri harekatı kınıyoruz"

Heusgen, "AB'nin BMGK'daki 5 daimi üyesi (İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika) ve Estonya adına şunları söylemek isterim: AB üyeleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü tek taraflı askeri harekatı kınıyor ve Türkiye'yi ona son vermeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi 2. kez toplandı

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek için BMGK'ye toplantı talebinde bulundu. Bu talep sonrası BM Güvenlik Konseyi yarın kapalı oturumda bir kez daha bir araya geldi. İlk görüşmede üye ülkeler görüş birliğine varamamıştı.

Ne olmuştu?

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 22:20
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Almanya
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Fransa
  5. İngiltere
  6. Polonya
  7. Belçika

YORUM YAZ

  • Talat CanTalat Can10 dk önce
    Bunlar (İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika, Estonya vs.) sadece Siyonist Yahudilerin köpekleri. Efendileri ne şekilde havlamalarını isterlerse, bunlar da o şekilde havlıyorlar. Siyonistlerin "Vaad Edilmiş Topraklar" hayallerini suya düşürüyoruz. Nasıl kudurmasınlar ki!?

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