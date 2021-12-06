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Sağlık 6 Aralık koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç vaka var?
Sağlık

6 Aralık koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç vaka var?

Koronavirüs güncel vaka sayısı | Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Milyonlar güncel vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var? 6 Aralık korona tablosu açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 21:35:00 -
6 Aralık koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç vaka var?

Ülkemizde ilk korona vakası Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından salgınla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar güncel vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?

6 Aralık koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç vaka var?

Son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 25 bin 611 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,86 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 42 bin 428 doza yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 10 il ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı yüzde 75'in altında. Aşı önemini koruyor." ifadelerini kullandı.

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