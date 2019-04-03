6. Altın Palmiye’de Altınbaş’a çifte ödül

28 ayrı kategoride yaklaşık 2 milyon kişinin oylarıyla belirlenen 6. Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. İş, sanat, siyaset ve medya dünyasından birçok ünlünün katıldığı ödül töreninde Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Kültür Sanata Katkı Onur Ödülü’ne değer görülürken Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt da Yılın İnovasyon Lideri seçildi.

Destek olmaya devam

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Sofu Altınbaş, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını söyledi. Sofu Altınbaş, “Altınbaş ailesi olarak ülkemizin adına ve markasına katkı sağlayacak her türlü organizasyon ve projeye destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılın İnovasyon Lideri ödülüne layık görülen Altınbaş Holding grup şirketlerinden Alpet’in CEO’su Ali Murat Yeşilyurt’un sistem geliştirme ve verimlilik arttırma konularında hayata geçirdiği birçok proje bulunuyor.

Yılın başkanı kocamaz

Alpet Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü Burhanettin Kocamaz’a verirken, Yılın Girişimci İş Adamı seçilen Yunus Emre Gül de ödülünü Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş’ın elinden aldı.