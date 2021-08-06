6 Ağustos vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ağustos 2021 koronavirüs verileri açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.