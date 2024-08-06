6 Ağustos 2014: Naim Karaman'ın vefatı (Hukukçu/Kanaat Önderi)

1941 yılında Kastamonu, Devrekâni, Kadıoğlu Köyü´nde doğdu. İlk hocası, bildiklerinin çoğunu kendisine borçlu olduğu babası İsmail Efendi´dir. Dokuz yaşında hafız oldu. Erken dönemde hafız olmasında; Osmanlıca, Arapça ve yeni harflerle okuma-yazma öğrenmesinde babasının büyük gayretleri oldu.



İlköğretime doğrudan üçüncü sınıftan başladı. İlkokula devam ederken, babasının gözetiminde hem hıfzımı sağlamlaştırdı hem İnşa (Osmanlıca çeşitli yazıları İmla ve Okuma Dersi) okudu. Aynı zamanda rahmetli Molla Recep Efendi´den Arapça başlangıç derslerini aldı.







11 yaşında İstanbul´a gelerek İmam Hatip Okulu´na kayıt yaptırdı. Yedi sene devam eden tahsil döneminde ardından İmam Hatip okulunu bitirenler, doğrudan üniversiteye giremedikleri için, dışarıdan lise imtihanlarını vererek İstanbul Hukuk Fakültesi´ne girdi. Fakülteye girmeden önce yedek subay öğretmen olarak askerliğini yaptı.



Askerlikten dönüşte Sarıyer Çarşı Camii´ne imam olarak tayin edildi, bir yandan da hukuk fakültesine devam etti. İki sene görev yaptıktan sonra, rahmetli Mustafa Çerçi Hocaefendi ile becayiş yaparak Beyoğlu Galata’daki Arap Camii Başimamlığı’na tayin edildi. 1967 yılında İstanbul Merkez Vaizi olarak görevlendirildi.







Hukuk Fakültesi’ni bitirip avukatlık stajını da yaptıktan sonra vaizlik görevine devam etme kararı aldı. 2000 yılına kadar vaizlik görevine devam etti. 2000 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Hizmetin fiilî emekliliği olmadığı için son günlere kadar irşada ve vaizliğe devam etti. Bu süre içinde birçok ilmi çalışmalara da imza attı.