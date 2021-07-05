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Eğitim 5.sınıf okul nakilleri ne zaman açılacak?
Eğitim

5.sınıf okul nakilleri ne zaman açılacak?

Hangi 5. Sınıfa kayıt yaptıracağız? Milli Eğitim Bakanlığı e kayıt döneminin tamamlandığını açıkladı. Peki, 5.sınıf kayıtları ne zaman? 5.sınıf kayıt sorgulama | Çocuğum hangi ortaokula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 17:07:00 -
5.sınıf okul nakilleri ne zaman açılacak?

Temmuz ayıyla birlikte veliler, ortaokul 5.sınıfa geçen çocuklarının hangi okula kayıt olacağını araştırmaya başladı. Peki, ortaokul kayıtları belli oldu mu?

5.sınıf okul nakilleri ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıfların e kayıt işlemlerinin sona erdiğini açıkladı. E Kayıt sonuçlarını E devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Bunun için doğrudan E devlet üzerinden “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” sayfasını arayabilirsiniz. Arzu ederseniz de E Okul’dan e devlet sistemine geçiş yapabilirsiniz.

E okul ile e devlet sistemleri entegre edildiği için artık veliler kendi TC kimlik numaraları ve e devlet şifreleriyle sisteme giriş yapıp okul sorgulaması yapabilecek. Çocuğunuzun kayıt olacağı okulu aradığınızda kesin kayıt tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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