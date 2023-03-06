5'li masanın küçük ortakları zorda! Kılıçdaroğlu genel başkanlara konuşmayı yasakladı!

Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini açıklayarak Altılı Masa'ya ateş püskürmesiyle başlayan siyasi kaosta yeni gelişme yaşandı.

Kaosun ardından masanın küçük ortakları derin bir sessizliğe bürünürken kaosun dördüncü gününde bir genel başkandan açıklama geldi. Ancak kim olduğu bilinmiyor çünkü Sözcü gazetesine konuşan genel başkan isminin verilmemesini istedi.

KILIÇDAROĞLU KONUŞMAYI MI YASAKLADI?

İYİ Parti'nin ayrılığı öncesi masanın son toplantısına ilişkin Akşener'e cevap vermek için kendisiyle görüşen genel başkanın görüşlerinden çok ismini vermemesi dikkat çekti. Vekillik, bakanlık pazarlığında olan masada Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte genel başkanlara konuşmayı yasakladığı söyleniyor.

GÜNDEM ZATEN BELLİYDİ

Altılı Masa'nın son toplantısında yaşananlara dair İYİ Parti lideri Meral Akşener bir takım açıklamalarda bulundu, 'dayatma' ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Aynı masada oturan bir başka genel başkan ise ismini vermeden konuyla ilgili şunları söyledi:

Yaptığımız toplantının gündemi belliydi. Cumhurbaşkanı adayı dışındaki meseleleri kaç zamandır konuşuyoruz.

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Gültekin Uysal'ın ismini veren isimsiz genel başkan sözlerine şöyle devam etti:

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuyu açması üzerine ilk sözü DP Genel Başkanı Gültekin Uysal aldı. Uysal, daha önce kamuoyuna açıkladığı gibi adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Diğer genel başkanlarda aday konusunda fikirlerini söyledi.

5 farklı aktör Kemal Kılıçdaroğlu'nu da katarak bir noktada tavır belirlemiş, Akşener'in ki dayatma olmuyor, bizimki dayatma oluyor? Var mı böyle bir şey?

Bu süreç daha makul, yapıcı, kolaylaştırıcı olmalıydı. Siyasetin sadece 2 parametresi yok. Pop star yarışması değil ki aday için anket yapılsın. Siyasetin bir dengesi var. Keşke olmasaydı böyle bir şey. Kimsenin oyu da kimsenin cebinde değil. Toplumun bir ortak kararı, şuuru var o istikamette işleyecek.

İNSANLAR FİKRİNİ SÖYLEYEMEYECEK Mİ?

Toplantıda hepimiz konuştuk. İnsanlar fikrini söylemeyecek mi? Deprem dolayısıyla ötelenmiş bir gündem var. Akşener, "Ortak mutabakat konusunda yetki almadım" dedi. Yapılacak basın açıklamasında her kelime özenle seçildi 7-8 kez okunduktan sonra son şekli verildi. Gerilimli bir ortam yoktu. Toplantıdan sonra yemeğe geçildi, yaklaşık 1.5 saat yemek yerinde oturuldu. Öyle bir gerginlik falan olmadı yani.

Altılı Masa kurulduktan sonra yaptığımız toplantılarımızda farklı konular, düşünceler, farklı gerilimler oldu. Üretmemiz gereken enerjinin önünde bir sürü engeller yaşandı. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemem. Sonuçta yemekte de sohbet edildi, kalkıldı. Gerilimli bir kalkış olmadı.

GERİLİMLİ BİR KALKIŞ OLMADI AMA AKŞENER HEPİMİZİ SUÇLADI

CHP'li büyükşehir belediye başkanını aday göstermek istemesi doğru bir adım, yaklaşım değil. İYİ Parti'nin genel sekreterini aday göstermesi olur mu?

Akşener'in yaptığı konuşmada hepimizi suçladı. Bu ithamları kabul etmemiz mümkün değil. Çerçevesi çizilmiş, ülke bir sistem tercihi yapacak. Sistem içerisinde tercih yapılacak. Rejimin üreteceği maliyetlere katlanılacak mı, katlanmayacak mı? Katlanmayacaksa Tayyip Bey orada zaten.

İsimsiz genel başkanın açıklamasına bakıldığında Gültekin Uysal'ı işaret ederek konuştuğu için ve Kemal Kılıçdaroğlu olmayacağından geriye masadaki 3 isim kalıyor. İsimsiz genel başkanın kim olduğu halen merak konusu...