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Siyaset 5'li Masa toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Siyaset

5'li Masa toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

"5'li Masa" toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 23:48:00 - 2023-03-04 23:49:06
5'li Masa toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantısının ardından, "Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında toplantının görüntülerinin bulunduğu video da yer aldı.


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