5’li çetenin dindarlara kini dipdiri! TÜSİAD haddini bil

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Yerli üretim değil montaj, orijinallik değil yan sanayi, alın teri değil faiz merkezli faaliyetleriyle kendilerine işadamı süsü veren ve milli iradeyi ayaklar altına alıp seçilmiş hükümetlere hiza vermeye kalkan TÜSİAD oligarkları bir kez daha haddi aştı. 28 Şubat sürecinin 5’li çetesinden biri olan ve AK Parti iktidarına yönelik sert muhalefetiyle bilinen para baronları, bu defa yerli ve milli STK’larla protokol imzaladıklarını Meclis kürsüsünden haykıran MEB Bakan Yusuf Tekin’i hedef alan küstah bir açıklama yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin’in, “Sizin ‘tarikat’ dediğiniz bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla protokolümüz var” sözleri sonrası harekete geçen TÜSİAD, yaptığı açıklamada “Gelecekte özgür düşünen bireylere hem toplumsal yaşamda hem de iş yaşamında her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağız. Ülkemizin bu yöndeki ihtiyacı ve yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Burunları postal kokusunda

TÜSİAD tarafından yapılan laiklik soslu yazılı açıklamada, “Çağımızda genç kuşaklarımızı ezberciliğe değil eleştirel ve yaratıcı düşünceye dayanan bir eğitimle buluşturmalıyız. Ülkemizin bu yöndeki ihtiyacı ve yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir. Eğitim sisteminde çağdaş eğitimle bağdaşmayan konuların gündemde olmasının ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile uyuştuğunu söylemek mümkün değildir. Milyonlarca öğrenci, veli, öğretmen, iş, emek, teknoloji dünyası ve akademi gibi çok geniş bir çevreyi etkileyen eğitim alanında bilime dayalı politikalar uygulanması esas olmalıdır” denildi. Aklı postal kokusunda kalan para baronlarının skandal açıklaması tepkiyle karşılanırken, kamuoyundan “TÜSİAD hâlâ 28 Şubat kafasında” eleştirileri yükseldi.