5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığından "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"
Milli Savunma Bakanlığı: - "Askerlerimiz tarafından en zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi"
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"nin icra edildiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kırklareli'de bulunan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"ne ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Açıklamada, "Faaliyette askerlerimiz tarafından en zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi." ifadesi kullanıldı.