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Yerel 5’inci kattan atlamak isteyen kadını, alt kattaki genç kurtardı
Yerel

5’inci kattan atlamak isteyen kadını, alt kattaki genç kurtardı

İzmir’de henüz belirlenemeyen bir nedenle sinir krizi geçiren katın, 5’inci kattan atlamak için cama çıktı. Alt kattaki genç, atlamak üzere olan kadını ayaklarından tutarak içeri aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 17:39:00 -
5’inci kattan atlamak isteyen kadını, alt kattaki genç kurtardı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yer alan 5 katlı bir binada ilginç anlar yaşandı.

İddiaya göre 5’inci kattaki bir kadın, evdeki şahısla tartışmaya başladı. Kavganın ardından kadın çığlıklar atarak sinir krizi geçirdi. Kriz durumundayken kadın, cama çıkarak aşağıya atlamak istedi.

Olaya şahitlik eden 26 yaşındaki Şeref Günay, alt kattaki dairesinin camına çıktı. 5’inci kattan atlamak isteyen kadını ayaklarından tutan Günay, bir anda içeriye çekti ve kadının düşmesine engel oldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay anını anlattı

Arkadaşlarıyla evde oyun oynadıklarını söyleyen Şeref Günay, tartışma seslerini duyduğunda, kavganın yaşandığı dairenin altındaki eve geçtiğini ve balkona çıktığında kadının aşağı atlamak üzere olduğunu söyledi. Günay, “Kadın tam aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak içeri aldım” dedi.

Şeref Günay, kadının kurtarıldıktan sonra tekrar aşağıya atlamak istediğini belirtti. İnsanlık görevini yaptıklarını dile getiren Günay, “Yeniden atlamak için balkona çıkmaya kalkıştı, biz de camları, kapıları kilitledik. Psikolojisi bozulmuştu sanırım” diye konuştu.

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