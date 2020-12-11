5G'ye hazırız! Çok kuvvetli bir altyapıya sahibiz

Buğra Kardan

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servislerinden mobil uygulamalarına ve 5G’ye geçiş için attıkları adımlara kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Rekabetçi konumdayız

Erkan, Türkiye’nin mobil iletişimde gerek penetrasyon gerekse hız noktasında çok rekabetçi bir konumda olduğunu söyledi. Erkan, “Gelinen aşamada hiçbir kullanıcımız, ‘Daha hızlı olsam şunu da yapardım’ demiyor” ifadesini kullandı.

Gerekli adımları atıyoruz

Yabancı operatörlerle devamlı dijital servisler ve 5G konusunu ele aldıklarını anlatan Erkan, şunları aktardı: “Yabancılarla dijital servisleri masaya yatırıyoruz. Bu servislerin ciddi bant genişliğine sağlam alt yapılara ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. 5G henüz gelmeden bile çok kuvvetli bir alt yapıya sahibiz. 5G’ye her anlamıyla hazırız. Birkaç sene içerisinde 5G’nin ülkemize geleceğini düşünüyoruz. Tabii 5G geldiği zaman endüstrilerin hazırlık durumlarına bakmalıyız. Bu anlamda gerekli adımları atmalıyız, atıyoruz da.”

Övgü, beğeni topluyoruz

Yakın gelecekte telekomünikasyon sektörünün daha da büyüyeceğine dikkat çeken Erkan, şöyle devam etti: “Şirket olarak sektörümüze kuvvet katıyoruz. Ürünlerimiz ve servislerimizle övgü, beğeni topluyoruz. Dijital servislerimizden techfin çözümlerimize kadar pek çok farklı alanda müşterilerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Pandemi döneminde TV+ Ready teknolojimiz, BiP Meet adını verdiğimiz çoklu görüntülü görüşme platformumuz ve Lifebox Transfer dosya paylaşımı uygulamamıza ilişkin çalışmalar yaptık. İnsanların evlerinden kaliteli ve hızlı bağlantıya ihtiyaç duydukları bu dönemde fiber hızında kablosuz erişim teknolojisi sunduğumuz Superbox ürünümüze talep yoğundu.”

Dijital servislerle büyüyeceğiz

2021 stratejilerinin çok net olduğuna işaret eden Erkan, “Dijital servislerde büyüyeceğiz. Servislerimizle öne çıkacağız. Pandemi sürecinde daha da önem kazanan evden çalışma, uzaktan eğitim, online alışveriş ve teletıp alanlarına yönelik yenilikçi ürünler ile hizmetler sunmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Verimiz ülkemizde kalacak

Turkcell’in ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ sloganını hatırlatan Erkan, şunları kaydetti:

“ABD Dışişleri Bakanı, ‘Bizim verilerimiz Çin teknolojileriyle güvende değil’ diye yakındı. Şükür ki biz böyle bir yakınmada bulunmuyoruz. Neden bulunmuyoruz? Çünkü verilerimiz güvende. Malum, Türkiye’nin en büyük veri merkezlerini inşa ettik. Üç tane merkezimizi devreye aldık. Dördüncüsünü de çok yakında açacağız. Kapasitemiz de her biri 10 bin metrekareden toplamda 40 bin metrekareye ulaşmış olacak. Bu bir öngörünün eseri. İşin bu noktaya vuracağını düşündüğümüz için bu çalışmaları yaptık. Bugün gencinden yaşlısına kadar herkes biliyor ki veri çok ama çok önemli. Bu verileri kullanarak ticari, ekonomik ve siyasi aksiyonlar alınabiliyor. Bizim verimize sahip çıkmamız lazım. Bu yönde de atılan adımların yanındayız.” Erkan, ayrıca “Kurum olarak yeni ürünlerimizi ve servislerimizi müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu anlamda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yerli dijital servisleri dünyaya da yayıyoruz” bilgilerini verdi.

Dış operasyonlarımızdan memnunuz

Uluslararası operasyonlarından memnun olan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üçüncü çeyrekte Ukrayna, Belarus ve Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz gelirler, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Bu durum, bizi mutlu ediyor ve buralara yaptığımız yatırımları arttırmaya itiyor. Kıbrıs, bizim için çok önemli. Bu ülkenin ekonomisinde öğrenci ve turist ana lokomotif konumunda. Tabii 2020’de pandemiden ötürü Kıbrıs’a ne turist ne de öğrenci geldi. Bu da sıkıntıya neden oldu ama buna rağmen Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz gelir önemli ölçüde arttı. Bunda Turkcell’in güçlü iş modeli ve etkin bilanço yönetimi etkili oldu.”

Dijitalleşme hız kazandı

Şirketlerce dijitalleşmeye hız verildiğini de vurgulayan Erkan, şu görüşleri paylaştı: “Pandemi sürecinde teknolojinin yanı sıra telekomünikasyon sektörünün de ne kadar kritik ve stratejik olduğunun anlaşıldı. Zira lojistikten sağlığa, enerjiden perakendeye ve eğitime kadar bütün sektörler bir anda uzaktan eğitim, evden çalışma, online eğlence gibi çok konuşulan kavramlarla karşı karşıya kaldı. Teknolojik ihtiyaçlar çok net ortaya çıktı. İşte bundan ötürü Turkcell’de aktif olarak kullandığımız yapay zekâ, 5G gibi teknolojilerin yakın dönemde daha da yaygınlaşacağı kanısındayız.”

TVF’yle gücümüze güç katacağız

Turkcell Genel Müdürü Erkan, şirket olarak güçlerine güç kattıklarını altını çizdi. Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) hisselerini devralmasından mutluluk duyduklarını belirten Erkan, şöyle konuştu: “Fon, Turkcell’e yatırım yapmak zorunda değildi. Çünkü Turkcell bir kamu şirketi değildi. Türkiye’den global değerler çıkarmak üzerine bir misyonu olan TVF’nin Turkcell’deki mevcudiyeti çok olumlu bir gelişmedir. Şirketimizin hedeflerine inanmasının bir sonucudur. Dünyadaki birçok varlık fonu bunu yapıyor ve potansiyeli yüksek şirketlere yatırım gerçekleştiriyor. Buradaki amaç şirketleri kamulaştırmak ya da batan bir şirketi kurtarmak değil. Turkcell, zaten hem finansal hem de operasyonel olarak çok güçlü bir pozisyonda. Dolayısıyla TVF yatırımını ‘finansal ve operasyonel olarak güçlü bir şirketin yönetim yapısını sadeleştirerek buradaki hızlanmayı sağlayacak aksiyonlar almasını sağlamak’ şeklinde okumak lazım.

Yatırımlar hızlanacak

Turkcell’in sermaye ve hisse yapısını yatırımcı olan herkes çok karmaşık buluyordu. Ben bile şirketin üst düzey yöneticisi olarak sahiplik yapısını anlatmakta zorluk çekiyordum. Şimdi çok basit bir yapıyla geldik. Dolayısıyla şirketin bundan sonra yapacağı atakları ve yatırımları, daha fazla hızlanacaktır. Bunun da önce ülkeye sonra da paydaşlara ve hissedarlara pozitif katkısı olacaktır.”

Ortak yatırım çağrısı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’dan mobil operatörlere ortak yatırım çağrısı geldi. Erkan, şunları ifade etti: “Ülkemizin 5G’ye geçişini tamamlayabilmemiz için çok ciddi bir fiber altyapı yatırımına ihtiyacımız var. Şu anda yaklaşık 250 – 300 bin kilometre uzunluğunda fiber hat bulunuyor ama bu yeterli değil. Sıhhatli bir şekilde 5G’ye geçişi sağlayabilmemiz için bunu yaklaşık 1 milyon kilometreye çıkarmamız lazım. Biz Turkcell olarak ilk günden itibaren ülkemizin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması gerektiği noktasında duruşumuzu ortaya koyduk ve her şirketin kendi altyapısını ayrı ayrı kurması yerine ortak bir altyapı ile ilerlememiz gerektiğini söyledik. Yaptığımız hesaplamalara göre 5G’ye geçiş için gerekli olan fiber yatırımını her şirket ayrı ayrı yaparsa yaklaşık 15-16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Ancak hep birlikte ortak yaptığımız takdirde bunu yaklaşık 3-4 milyar dolara çözebiliriz.