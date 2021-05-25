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Teknoloji 5G’ye geçişte kritik toplantı yarın! Türkiye 5G’ye geçiş için ilk fazı tamamladı
Teknoloji

5G’ye geçişte kritik toplantı yarın! Türkiye 5G’ye geçiş için ilk fazı tamamladı

Tüm dünya ile eş zamanlı olarak 5G teknolojisine geçmeye hazırlanan Türkiye, yarın yerli ve milli imkanlarla üretilen 5G yeni radyo, çekirdek, şebeke, radyolink gibi ürünlerin prototiplerini kamuoyuna tanıtacak. 2022 yılında 5G frekans ihalesinin yapılması planlanırken, 2023 yılında ise 5G sinyali vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:01:00 -
5G’ye geçişte kritik toplantı yarın! Türkiye 5G’ye geçiş için ilk fazı tamamladı

Ertuğrul Şahan  Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir parçası olan 5G, Dijital Türkiye’nin gelişim sürecinde itici güç olacak. Bu kapsamda 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) destekleriyle OSTİM bünyesinde kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin (HTK) Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi’nde ilk faz tamamlandı.

Ürünler kamuoyuna tanıtılacak

HTK bünyesinde 130 firma ve 8 bin çalışanın yerli ve milli imkanlarla ürettiği 5G yeni radyo, çekirdek, şebeke, radyolink gibi ürünler tamamlanırken, bunların son halinin demoları yarın düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna tanıtılacak. Dünya ile uyum içinde 5G’yi kendi imkanlarıyla geliştiren ve tüm dünya ile uyumlu olarak 5G’ye geçmeyi planlayan Türkiye, bu kritik adımla da rakiplerinin bir adım önüne geçmiş olacak.

Vatandaşa ilk sinyal 2023'te

Küresel ekonomiye 2030 yılına kadar 8 trilyon dolar değer katma potansiyeli olan 5G teknolojisi için çalışmalar hız kazanırken, 5G teknolojisi için frekans ihalesi gelecek yıl tamamlanacak, 2023’te de ilk sinyal vatandaşların hizmetine sunulacak. Ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmaları devam edecek.

5G ile hayatımızda neler değişecek?

Türkiye dünyayla uyum içinde 5G’yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmayı hedefliyor. Normalden 20 ila 60 kat daha fazla hız sunan 5G, sağlıkta büyük bir devrim yaratacak. Sunduğu hız konusunda sunduğu avantajla yüksek kaliteli yayınlar yapılabilecek. Telekomünikasyon teknolojisinin zaman içinde gösterdiği alt yapı değişiklikleri 1G, 2G, 3G, 4G olarak adlandırılıyor. “G” harfi İngilizcede “nesil” anlamında gelen “Generation” kelimesinin kısaltması. Her nesil bir öncekine göre yenilikler içeriyor. 5G telefonla birlikte sağlık, otomotiv, hizmet, eğlence gibi birçok sektörde önemli değişimler yaratacak. 5G’ye duyulan ihtiyacın artmasına neden olan sektörlerin başında, akıllı ev teknolojilerinden sonra otonom araçlar ve akıllı ulaşım geliyor. 5G ile endüstriyel robotlar ve insansı robotların, kontrolleri daha hızlı bir şekilde yapılabilecek.


Yeni Akit Gazetesi
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