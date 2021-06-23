5G teknolojisi ile yerli ve milli ürünler geliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi kapsamında geliştirilen ürünlerin tanıtılacağı 5G Yerli Ürünler Lansman Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Bilgi Teknolojileri Kurumu Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da katıldı. Ulaşım ve haberleşme sektörlerinin sosyal ve ekonomik olarak hayatın merkezinde yer aldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 14 firmamızın ve 3 mobil işletmecimizin katılımıyla başlatılan ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen 'Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' kapsamında 5G altyapıları için kritik önemdeki çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin, yerli ve millî gayret ve alın teri ile geliştirilmesi sürecinde, önemli bir eşiği geride bıraktık” dedi. Karaismailoğlu 5G teknoloji ile ilk bağlantıyı gerçekleştirdi.

2020’de Türkiye Bilişim sektöründe yüzde 15.6 büyüdü

Pandemi döneminde elektronik haberleşme hizmetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüldüğüne dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Bu süreçte ülkemizdeki güçlü sabit ve mobil altyapılarımızla haberleşme hizmetlerinde önemli bir sorun yaşamadan eğitim, sağlık, iletişim faaliyetlerimizi yürütebildik. Yaklaşık 66 milyonu mobil internet olmak üzere toplam internet aboneliğimiz 82,4 milyonu buldu. Ülkemizde mobil şebekeler üzerinden bağlanan makine sayısı, yani makineler arası iletişim abone sayısı 6,5 milyonun üstünde. 2020 yılında 16,7 milyar TL’ye ulaşan altyapı yatırımı, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 arttı. Yaşam büyük ölçüde teknoloji yatırımlarımız sayesinde aktı. Dünyada yaşanan bu pandemi süreci, aslında bilgi ve iletişime olan ihtiyacı ve bu ihtiyaca göre sektördeki gelişim hızını da olumlu yönde etkiledi.2020’de bilişim sektöründe yüzde 15,6 oranında büyüme kaydettik” diye konuştu.



5G internet hızını artıracak

Bakan Karaismailoğlu, dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, 5G teknolojisine özel bir önem verdiğini belirterek şu şekilde konuştu:

“5G, kendinden önceki nesillerden farklı olarak, internet hızını 100 kata kadar artıracak. Elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zekâ, makineler arası iletişimi (M2M), makine öğrenmesi gibi alanlarda da gelişmeleri, yenilikleri oldukça hızlandıracak. Daha etkili ve güçlü bir siber güvenlik sistemine sahip olan 5G ile veri analitiği daha da önem kazanırken, kodlama ve tasarımın da önemi artacak. Neredeyse anlık iletişim yeteneği ile otonom araç, uzaktan ameliyat gibi yepyeni iş kolları oluşacak." Karaismailoğlu şöyle devam etti: “5G ve ötesi teknolojiler, daha önce haberleşme teknolojilerinin çok yakınsamadığı ve bu nedenle ‘dikey sektörler’ olarak adlandırılan endüstrileri adeta yeniden şekillendirecek. 5G ağlarının özellikle; sanayide, sağlık hizmetlerinde, uzaktan anlık müdahale ile medya ve sosyal aktivitelerin sanallaştırılmasında etkin olacağını biliyoruz. Yani sanal gerçeklik olarak ifade edilen teknolojilerle hayatımız kökten değiştirecek.Bahsettiğimiz bu uygulamalar sadece birer örnek... Ancak unutulmamalı ki; günümüzde insanlığın vizyonu, hayal gücü ve azmi neyi tasavvur ediyorsa, onu gerçek kılmak teknoloji sayesinde mümkün olabiliyor. Otonom sistemler, yapay zekâ ve blokzincir gibi yeni teknolojiler, 5G ile hayatlarımızda gittikçe daha çok kullanım alanı bulacaklar.”

Yerli ve milli yüksek katma değerli ürünler üretilecek

Bakan Karaismailoğlu, bu teknoloji ve hizmetlerin yerli ve millî imkânlarla geliştirmesine yönelik kamu ve özel sektöre önemli görevler düştüğünün ve ithal edilen donanım ve yazılım ürünlerinin yerli imkanlarla üreterek, ihracat ve istihdama katkı sağlamaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı. 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürünler üretmeler i gerekliğine işaret eden Karaismailoğlu, “Firmalarımızın bir araya gelmesiyle kamu-özel sektör iş birliğinin güzel bir örneğini sergiledik. Pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen, ülkemizin hedefleri için 5G’ye giden yolda gece gündüz çalıştık. Yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G projesini de bu birlikteliğin önemli bir örneği olarak görüyorum. Yerli ve millî 5G projesinde, biraz sonra demoları yapılacak ürünlerin ticari birer ürün hâline gelmesi, ülkemiz için önemli bir ekosistem oluşumuna katkı sağlayacak. Aynı zamanda ithal ikamesi etkisi ve ihracat gelirleri ile de ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır. Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 14 firmamızın ve 3 mobil işletmecimizin katılımıyla başlatılan ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen "Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında 5G altyapıları için kritik önemdeki çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin, yerli ve millî gayret ve alın teri ile geliştirilmesi sürecinde, önemli bir eşiği geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanmalıyız” dedi.

