5G tartışmaları sürerken 6G için ilginç iddia: Salgını başlamadan bitirebilir

Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden ve tartışmlara neden olan 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Bayat ve ABD’de 5G ve ötesi araştırmaları yürüten Dr. Volkan Sevindik, dünyada 5G uygulamalarında gelinen son durumu ve 6G teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

"Bakteri veya virüsleri tespit edebilir"

Dr. Volkan Sevindik, 6G altyapısı sayesinde teknolojinin insan yaşamına bugünkünden çok daha fazla nüfuz edeceğinin altını çizdi. Sevindik, “Örneğin elimizin üstündeki küçük bir akıllı bant yeni geldiğimiz bir ortamda daha önceden karşılaşılmamış bir bakteri veya virüs bulunup bulunmadığını bize haber verecek. Biz de ona göre o mekanda kalıp kalmamaya karar verebileceğiz.

"Salgınlar daha başlamadan çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilecek"

Bant üzerindeki yüzlerce mikroskobik sensör, ortamda ölçtükleri mikro organizmaları Sağlık Bakanlığı veri tabanına göndererek bir kontrol yapabilecek. Bu şekilde salgınlar daha başlamadan çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilecek. Bu şekilde binlerce uygulaması olacak 6G teknolojisinin hayatımıza büyük olumlu etkileri olacağı açık.”

"Şu anda 6G ağının özellikleri tanımlanıyor"

2021 yılının ABD’de 5G’nin kurulum ve uygulama yılı olacağını ifade eden Prof. Dr. Oğuz Bayat ise, “6G konusundaki çalışmalar henüz araştırma aşamasında. Şu anda 6G ağının özellikleri tanımlanıyor. Bunun ardından standart geliştirme çalışmaları başlayacak. Bu aşamada baz istasyonu, çekirdek network ve diğer bileşenlerin özellikleri ayrıntılı şekilde belirlenecek.” dedi.

Prof. Dr. Oğuz Bayat’ın verdiği bilgilere göre, 6G’ye yönelik standart belirleme ve geliştirme çalışmalarına paralel, üreticiler de uygun yazılım ve donanımları geliştirme yolunda ilk testleri yapacak.

Mevcut plana göre ilk testlerin 2025 yılında yapılması ve performans analizlerinin ortaya çıkarılarak 2025 yılının sonlarına doğru kullanıcıların hizmetine sunulması planlanıyor.

"5G’den 50 kat daha hızlı"

6G teknolojisinin 5G’de kullanılan frekanslardan daha yüksek frekanslar kullanacağını da belirten Bayat, “5G’den 50 kat daha hızlı olacak. 1 Terabit seviyesindeki hızlar kullanılmaya başlanacaktır.” dedi.