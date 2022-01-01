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Korona Virüs 5.doz aşı kimler olabilir? 5.doz aşı olarak hangisi seçilecek?
Korona Virüs

5.doz aşı kimler olabilir? 5.doz aşı olarak hangisi seçilecek?

5.doz randevu ekranı | Koronavirüs salgınında bir yıl daha geride bırakıldı. Ülkemizde 8 ay sonra vaka sayısı 40 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde etkili olan varyantın omicron olmaya başladığını duyurdu. Uzmanlar bu sebeple vatandaşları hatırlatma dozlarını yaptırmaları konusunda uyarıyor. Peki, kim 5.doz aşı olabilir? 5.doz aşı kimler için şart?

Yeniakit Publisher
2022-01-01 16:19:00 -
5.doz aşı kimler olabilir? 5.doz aşı olarak hangisi seçilecek?

Koronavirüs salgınında omicron varyantının etkisi vaka sayılarına yansıdı. Bu sebeple vatandaşla aşı olmaya sık sık davet ediliyor. 2 doz Sinovac üzerine 2 doz da Biontech olanlara 5.doz aşı randevusu tanımlandı. Peki 5.doz aşı ne zaman kaç ay sonra yaptırılabilir?

5.doz aşı kimler olabilir? 5.doz aşı olarak hangisi seçilecek?

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

 

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