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Yerel 598 liralık ceza iptal edildi! Acil hastaya giden doktora radar cezası mahkemeden döndü
Yerel

598 liralık ceza iptal edildi! Acil hastaya giden doktora radar cezası mahkemeden döndü

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde görev yapan uzman doktor İ.Ç, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Endokrin Nöbetçi Lansültan doktoru eşi Ebru Ç'ye acilden yapılan çağrı üzerine Korkuteli ilçesinden yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:24:00 -
598 liralık ceza iptal edildi! Acil hastaya giden doktora radar cezası mahkemeden döndü

Diyabetik tanılı Hüseyin Efe E'ye müdahale için otomobiliyle hız yapan doktor radara yakalandı. Doktor İ.Ç'ye hız sınırını aştığı gerekçesiyle 598 lira trafik cezası kesildi. Cezayı ödeyen doktor, idari yaptırımın kaldırılması talebiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. İ.Ç'nin dilekçesinde, söz konusu hızın kasıtlı yapılmadığı, hız sınırı ihlalinin hasta bir çocuğun tedavisine yetişmek için mesleki zorunluluktan kaynaklandığı vurgulandı. İ.Ç, eşi Ebru Ç'nin çocuğa müdahale ettiği anları içeren güvenlik kamerası görüntüleri ve tedavinin gerçekleştiğine ilişkin belgeleri de mahkemeye sunarak cezanın iptalini talep etti. İtirazı değerlendiren Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği mücbir sebep gerekçesiyle idari yaptırımın kaldırılmasına karar verdi.

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