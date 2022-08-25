598 gündür dikilip milletin parasını yiyorlardı: Rektör harekete geçti!

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi’nin sözde akademisyenleri, provokatif eylemlerini 2 Ocak’tan bu yana sürdürüyor.

Prof. Melih Bulu’nun görevden ayrılıp yerine Prof. Dr. Naci İnci’nin gelmesiyle de akıllanmayan akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi bahçesinde bir araya gelerek rektörlük binasına sırt dönüp ayakta dikilir vaziyette 598 gündür eylem yapıyor.

16 akademisyen için karar

Üniveristede halen devam eden eylemler sebebiyle Rektör Naci İnci harekete geçti. Dikilen 16 akademisyen ders veremeyecek. Öte yandan hiç bir derse katılmayan ama ofisleri duran akademisyenlerin odalarını boşaltması istendi.

Bu zamana kadar çalışmadan maaşları ceplerine indirdiler

Bilim yerine provokatörlük üreten akademisyenler, eylemleri boyunca haksız bir şekilde maaşlarını da almayı sürdürdü.

En düşük akademisyen maaşının ise yaklaşık 12 binin üzerindeyken en düşük profesör maaşı ise yalın olarak 26 bin TL'nin üzerinde olduğu biliniyor.



Aldıkları maaşlar da tahsil edilsin!

Öte yandan haksız bir şekilde kazanç elde eden sözde akademisyenlerin bu zaman kadar aldığı maaşların da tahsil edilmesi bekleniyor.