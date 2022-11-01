59 yaşındaki kanser hastası erken teşhisle sağlığına kavuştu!

Kanser hastalıklarında erken tanı büyük önem taşıyor.

Türü fark etmeksizin erken teşhis edilen kanserde tedavi başarısı da bir o kadar yükseliyor.

Belirtilere karşı dikkatli olmanın önemi de burada ortaya çıkıyor.

Bir başarı hikayesi de 59 yaşındaki Ahmet Geçit'e ait...

Şiddetli öksürükle mücadele eden Geçit, ailesinin ısrarı üzerine hastaneye gitti.

Akciğer kanseri olduğunu öğrendi

Geçit, burada yapılan tetkiklerde ve ardından çekilen positron emisyon tomografisi (PET) sonucuyla akciğer kanserine yakalandığını öğrendi.

Bunun üzerine doktorlar, Geçit'in acilen ameliyata alınması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, kanserle mücadele eden Ahmet Geçit'e şanslı olduğunu iletti.

"Hastanın erken evrede olduğunu gördük"

Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Kocatürk, "Ölüme en sık neden olan hastalıklara baktığımızda birinci sırada kalp ve damar hastalıkları yer alıyor. İkinci sırada ise kanserler var. Kanserlerin içinde en sık akciğer kanseri ölüme neden oluyor.

Yaklaşık 3 santimetre çapında bir kitle lezyonu saptanıyor. Tümörün olduğu bölgede yüksek tutulum olduğunu gördük. Hastada küçük hücreli olmayan bir kanser tipi var. Hastanın erken evrede olduğunu gördük. Evre 1 ve evre 2 döneminde en etkili tedavi olan 'altın standartıyla' tedavi olan ameliyatı yapmaya karar verdik.

"Hastanın bizimle iş birliği çok önemli"

Tümörlü olan kısmı çıkarttık. Lenf bezlerinin de tamamını temizledik. Ameliyat sırasında herhangi bir sorun yaşamadık. Daha sonra hastayı problemsiz bir şekilde ameliyattan çıkarttık.

Hastanın öncesi ve sonrasındaki uyumu, bizimle iş birliği çok önemli. Böylelikle hastalar çok daha kolaylıkla iyileşip sosyal hayatlarına dönebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Peki, Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri belirtileri ve evreleri nelerdir sizler için araştırdık.

Akciğer kanseri nedir?

Akciğer kanseri; yapısal olarak normal akciğer dokusunda bulunan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür.

Akciğer kanseri belirtileri

Sürekli nefes darlığı, hırıltılı solunum

Geçmeyen ve giderek kötüleşen öksürük

Kanlı balgam

İştah kaybı ve zayıflama

Göğüs ağrısı

Ses kısıklığı

Yutma güçlüğü

Gülerken kötüleşen göğüs ağrısı

İştahsızlık,

kanlı balgam çıkarmak

derin nefes alırken

öksürürken kötüleşen göğüs ağrısı

Akciğer kanseri görülme sıklığı

Bu belirtiler var ise; Varsa akciğer kanserinin tedavisini yaptırınız. Mutlaka Akciğerinizi test edin. Doktorunuza başvurunuz.

Akciğer kanseri görülme sıklığı

Akciğer kanseri, gerek dünyada gerekse Türkiye'de kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedenidir. Türkiye'de erkeklerde trakea, bronş ve akciğer kanseri (55,5/100.000 kişide YSH) en sık izlenen kanserler içerisinde ilk sırada yer alırken, kadınlarda (10,9/100.000 kişide YSH) en sık görülen 5. kanser türü olmuştur.

AKCİĞER KANSERİ EVRELERİ

Akciğer kanseri evreleri 4’e ayrılır. Eğer kanser akciğer içindeyse evre 1, en yakın lenf bezlerine yayılmışsa evre 2, her iki akciğer arasındaki boşluğa ve akciğer zarına yayılmışsa evre 3 ve kemik, karaciğer, böbrek üstü bezleri gibi organlara yayıldıysa da evre 4 olarak tanımlanır. Akciğer kanseri evrelerinintedavi planları da birbirinden farklıdır. Akciğer kanseri 1. evrede tespit edildiyse tedavide başarı oranı daha yüksektir. Akciğer dokusundaki tümörlü hücreler ameliyatla temizlenir ve doktorun kararına göre koruyucu tedavi planlanır. Hastalık ileri evredeyse; kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinde, hücre tipine göre hangi ilaçların kullanılacağı ve ne kadar süre devam edileceği de doktor tarafından belirlenir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde evreleme

Akciğer kanserinin tedavi yönteminin belirlenmesi için kanserin evresinin tespit edilmesi gerekir. Tümöre ve yayılım durumuna göre evre belirlenir.

Evre 1: Kanser, 5 cm veya daha küçük boyutta olup lenf düğümlerine yayılmamıştır.

Evre 2: Kanser, lenf bezlerine yayılmamış ancak 5 cm’den büyük veya göğüs kafesine veya diyaframa (göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran zar yapı) yakındır. Kanser, 7 cm veya daha küçük, lenf düğümlerine veya bronşların yakınlarına yayılmışsa da ikinci evre olarak kabul edilir.

Evre 3A: Kanser, akciğerlerin arasındaki lenf düğümlerine yayılmış veya soluk borusunun ikiye ayrılan bölümüne yakındır. Bu yayılma oldukça sık görülmektedir. Bunun yanında, akciğerlerdeki lenf düğümleri veya bronşlara yakın ya da lenf düğümlerine yayılmadan kalp, nefes borusu, diğer akciğer lobu gibi organlara yayıldığı da gözlemlenmiştir.

Evre 3B: Kanserin, göğsün diğer tarafındaki lenf düğümlerinde veya köprücük kemiğinin üstünde veya daha geniş (kalp, nefes borusu gibi) ve göğsün ortasındaki lenf düğümlerinde veya soluk borusunun ikiye ayrıldığı bölgeye yakın görülmektedir.

Evre 4: Kanser, her iki akciğerde, akciğeri ve kalbi çevreleyen sıvıda veya karaciğer, beyin, kemik gibi vücudun diğer bölümlerine sıçradığı görülmektedir.

Tedavinin seçimi hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir. 1. ve 2. evrede cerrahi müdahale en yaygın tedavi şeklidir. 3. evrede ise tedavi seçimi 3A ve 3B evresine göre değişir. 3A evresi son derece kapsamlı değerlendirilmesi gereken bir evredir. Bu evrede PET-BT sonucu göz önüne alınarak mediastinoskopi veya bronkoskopi ile göğüs boşluğunda yer alan lenf bezlerinde örnekleme yapılır. Bu örnekleme sonucuna göre tedavi konusunda karar verilir. 3B evresinde olan hastalara radyoterapi tek başına veya kemoterapi ile eş zamanlı olarak önerilebilir. 4. evrede ise radyoterapi veya kemoterapi de hastalığın süresini yavaşlatma ve semptomları kontrol etmede kullanılabilir. Son yıllarda yaşanan en önemli gelişme, uygun hastalarda akıllı moleküllerin (hedefe yönelik ilaçlar) kullanımıdır. Bu ilaçların kullanımının uygunluğu hastanın tümörüne yönelik detaylı patolojik inceleme ile kararlaştırılır. Günümüzde, ileri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde bireye özgü tedavi denilen yöntemlerin her hasta için uygun olup olmayacağının test edilmesi ve hasta için bu şansın gerektiğinde kullanılması son derece önemlidir.

Küçük hücreli akciğer kanserinde evreleme

Küçük hücreli akciğer kanserinde kesin tedavinin belirlenmesi için hastalığın evresi tespit edilir. Bu evreleme; akciğere sınırlı ve akciğer dışına da taşmış yaygın hastalık olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir. Sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer kanserlerinin tedavi yöntemleri farklıdır. Hastalığın evresi belli bazı testler sonucu belirlenerek tedavi yönteminde karar kılınır. Eğer kanser akciğerin tek yanında görülmüşse, sınırlı evre, her iki akciğerde gözükmüşse veya diğer organlara yayılmış ise ileri (yaygın) evre tanısı konulur. Hastalığın tekrarlaması mümkündür. Kemoterapi içeren tedavi de akciğerdeki tümörler veya vücudun diğer bölümlerindeki tümörler hedeflenerek uygulama yapılır. Bazı hastalara beyine yönelik radyoterapi orada kanser olmasa da koruyucu amaçla uygulanabilir. Bu tedaviye koruyucu “beyin ışınlaması” denir. Bu, beyinde gözle görülemeyen hücreleri yok etmek ve tümör oluşmasını engellemek için verilir. Cerrahi tedavi küçük hücreli akciğer kanserinde tercih edilen bir yöntem değildir.