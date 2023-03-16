59 tabanca. tam da seçim vakti kim için getiriliyordu? Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a gidecek bir araçta yüklü miktarda silah olduğunu belirledi.

Çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen aracı durduran ekipler, muhtelif yerlere gizlenmiş, 9 milimetre çapında 59 tabanca, tabancalara ait 59 şarjör ele geçirildi. Araçtaki Bulgaristan vatandaşı Y.I.D. ile eşi N.N.D. gözaltına alındı.

Seçime kısa zaman kala silahlar nereye gidiyordu?

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Seçime kısa zaman kala yakalanan silahlar akıllarda soru işaretine sebep olurken, Levent Göktaş'ın adı gündeme geldi.

Bilindiği gibi 2002 yılında karanlık bir cinayetle öldürülen Necip Hablemitoğlu olayına adı karışan Özel Kuvvetler'den emekli Levent Göktaş, Bulgaristan'a kaçmış ve bu ülkeden iadesi sağlanmıştı.

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