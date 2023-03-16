  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Niinistö Kahramanmaraş’ta: Şimdiye kadar görülmemiş büyük bir afet

Akşener için dahiyane çözüm! 6'lı masanın PKK'yı 'Yeşil Sol' diye yutturacağı proje ifşa oldu!

Türkiye için tehlike çanları çalıyor! Türk profesör acil olarak uyardı

Flaş açıklama geldi... Tedirgin ediyor! Deprem göç ediyor İstanbul'a...

Tarım Kredi Marketleri'nde Ramazan kampanyası başladı! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı ve çayın fiyatı...

Menzil Cemaati, Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu! Trollerin düğmesine basıldı

Fotoğraflar geldi! Kız Kulesi'nde kubbe ahşap imalatları tamamlandı... İşte son görüntü...

Oy birliği ile seçildi! AK Parti'den Erdoğan kararı

Ayçiçek yağı fiyatlarını sarsacak gelişme! Korkulan her an olabilir

Şikayet sayıları patladı! Vatandaş en çok bundan dert yandı
Gündem 59 tabanca. tam da seçim vakti kim için getiriliyordu? Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!
Gündem

59 tabanca. tam da seçim vakti kim için getiriliyordu? Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

14 Mayıs 2023 günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağının açıklandığı şu günlerde, yurt dışından ülkeye sokulmak istenen 59 tabanca "acaba" sorusuna sebep oldu .Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak bir araçta yapılan aramada 59 tabanca ele geçirildi. Bulgaristan vatandaşı çift gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 19:23:00 - 2023-03-16 19:29:40
59 tabanca. tam da seçim vakti kim için getiriliyordu? Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a gidecek bir araçta yüklü miktarda silah olduğunu belirledi.

Çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen aracı durduran ekipler, muhtelif yerlere gizlenmiş, 9 milimetre çapında 59 tabanca, tabancalara ait 59 şarjör ele geçirildi. Araçtaki Bulgaristan vatandaşı Y.I.D. ile eşi N.N.D. gözaltına alındı.

Seçime kısa zaman kala silahlar nereye gidiyordu?

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Seçime kısa zaman kala yakalanan silahlar akıllarda soru işaretine sebep olurken, Levent Göktaş'ın adı gündeme geldi.

Bilindiği gibi 2002 yılında karanlık bir cinayetle öldürülen Necip Hablemitoğlu olayına adı karışan Özel Kuvvetler'den emekli Levent Göktaş, Bulgaristan'a kaçmış ve bu ülkeden iadesi sağlanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23