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Yerel 59 kaçak göçmen yakalandı.
Yerel

59 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-04-18 15:50:00 -
59 kaçak göçmen yakalandı.

Adana'da 59 düzensiz göçmen daha jandarma tarafından yakalandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde huzur ve güven denetimi yapıldı.

Denetimde durdurulan bir araç ve araca bağlı çekicide 53, başka bir araçta ise 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin arasındaki çocuklar, Çocuk Sevgi Evine diğerleri ise Geri Gönderme ve Geçici Barınma Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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