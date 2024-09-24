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Dünya 5.9 büyüklüğünde deprem! Tsunamiye neden oldu
Dünya

5.9 büyüklüğünde deprem! Tsunamiye neden oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
5.9 büyüklüğünde deprem! Tsunamiye neden oldu

Dünyanın her yerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Japonya'da merkez üssü Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendi.

Japonya'da merkez üssü Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 08.14'te 10 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

TSUNAMİ OLDU

Saat 08.20'de Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı yayınlanırken, 08.58'de Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği belirtildi. Tsunami uyarısını saat 11.00'de yürürlükten kaldıran JMA, buna rağmen Pasifik Okyanusu kıyısındaki kesimlerde gelgit seviyesi değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyardı.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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