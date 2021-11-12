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Gündem "5816" sopasını yiyen Orhan Pamuk sessizliğini bozdu
Gündem

"5816" sopasını yiyen Orhan Pamuk sessizliğini bozdu

Yazar Orhan Pamuk’un Koç Holding'e ait "Yapı Kredi Yayınları"ndan çıkan "Veba Geceleri" isimli kitabına Mustafa Kemal’e ve Türk Bayrağı'na hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 5816 sayılı yasanın sopasıyla tanışan Orhan Pamuk sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddiaları kabul etmediğini dile getiren Pamuk, "Mustafa Kemal Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 16:36:00 -
"5816" sopasını yiyen Orhan Pamuk sessizliğini bozdu

İzmir Barosuna kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk'un "Veba Geceleri" isimli kitabında, Mustafa Kemal'e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia etti.

Orhan Pamuk ise basın açıklaması yaparak kendisini savundu. Pamuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır."

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