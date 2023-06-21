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Gündem % 58 Erdoğan’a oy vermedi! Bilimin içine eden hokkabazın kralı
Gündem

% 58 Erdoğan’a oy vermedi! Bilimin içine eden hokkabazın kralı

Yeniakit Publisher
2023-06-21 10:29:00 -
% 58 Erdoğan’a oy vermedi! Bilimin içine eden hokkabazın kralı

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye’de sağ-sol ayrışması olduğunu öne sürerek “Böyle sürerse Türkiye ikiye ayrılacak” sözleriyle kafa çıkaran Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ersin Kalaycıoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Profesörün hokkabazlığı: % 58 Erdoğan’a oy vermedi!" başlıklı yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Bir gün önce Sabancı Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Fuat Keyman..

“Türkiye Yüzyılı diyerek tanıtılan dönem, bu cumhuriyetin devamı olmayabilir” diyerek iğrençliğini göstermişti..

Seçimden çıkalı, halkın önüne sandık konulalı 2 hafta olmuş.
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Bilim adamı diye tanıtılan bu muhterem, halkın seçtiği insana, “Cumhuriyeti yıkacak” diye suçlama getiriyor..

Devamında da, “LGBTİ’nin ötekileştirilmesi, rekabetçi otoriter yönetimlerin ortak özelliğidir” diyerek, ibnelerden yana olduğu için, cumhuriyeti de onlara özgülediğini açık açık itiraf ediyor..

Kusura bakmayın..

Uzun süredir “i..” kelimesini (Bu yazıda şimdi, sadece bir defalığına kullanmak için kendime söz verdim. Tekrarında artık noktalar koyarak geçiştiriyorum) yazılarımda kullanmıyordum..

Bu, okurlarımızın bizi uyarısından kaynaklı olduğu gibi..

...YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

adil

EVET KALAYCI OLDUĞU BELLİ OLUYOR HEMDE NE KALAYCI evet DOĞRU SÖYLEMİŞ BU DÖNME ARTIK BU CUMHURİYET KRİPTO ERMENİLERİN DÖNMELERİN VATAN VE İSLAM DÜŞMANLARININ CUMHURİYETİ DEĞİL BU DEVLETİN VE BU ÜLKENİN ASIL SAHİBİ OLAN BİZ MİLLETİN CUMHURİYETİ OLACAK SİZEDE AĞLAYA AĞLAYA GEBERMEK DÜŞECEK

KÖKSAL

Ne yiyip, ne içiyorsunuz, şişiyorsunuz da şişiyorsunuz, Rabbim tüm heykelseverleri kahrı perişan etsin, Amiin...
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