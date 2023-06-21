% 58 Erdoğan’a oy vermedi! Bilimin içine eden hokkabazın kralı

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Profesörün hokkabazlığı: % 58 Erdoğan’a oy vermedi!" başlıklı yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Bir gün önce Sabancı Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Fuat Keyman..

“Türkiye Yüzyılı diyerek tanıtılan dönem, bu cumhuriyetin devamı olmayabilir” diyerek iğrençliğini göstermişti..

Seçimden çıkalı, halkın önüne sandık konulalı 2 hafta olmuş.

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Bilim adamı diye tanıtılan bu muhterem, halkın seçtiği insana, “Cumhuriyeti yıkacak” diye suçlama getiriyor..

Devamında da, “LGBTİ’nin ötekileştirilmesi, rekabetçi otoriter yönetimlerin ortak özelliğidir” diyerek, ibnelerden yana olduğu için, cumhuriyeti de onlara özgülediğini açık açık itiraf ediyor..

Kusura bakmayın..

Uzun süredir “i..” kelimesini (Bu yazıda şimdi, sadece bir defalığına kullanmak için kendime söz verdim. Tekrarında artık noktalar koyarak geçiştiriyorum) yazılarımda kullanmıyordum..

Bu, okurlarımızın bizi uyarısından kaynaklı olduğu gibi..

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